Dodig pre SME: Poláška vidím ako budúcu svetovú jednotku

Chorvát si partnera pochvaľuje.

26. aug 2019 o 13:45 Viktor Kiššimon

Rozhovory z denníka SME Má 34 rokov a patrí medzi najlepších deblistov sveta. Pred štyrmi rokmi bol v rebríčku ATP štvrtý. Vyhral štrnásť titulov na veľkých turnajoch. V roku 2015 triumfoval na Roland Garros, rok predtým neuspel vo finále Wimbledonu. Po rozchode s Francúzom Éduardom Rogerom-Vasselinom si hľadal nového partnera do štvorhry. A našiel Slováka Filipa Poláška. Spolu vyhrali turnaj ATP Masters 1000 v Cincinnati, hrali vo finále v Antalyi a semifinále vo Wimbledone. „Už na prvom tréningu som cítil, že nám to klape,“ hovorí chorvátsky tenista IVAN DODIG v rozhovore pre SME.

Prečo ste si vybrali práve Poláška?

Po Roland Garros som sa dostal do dosť nepríjemnej situácie, keďže Roger-Vasselin sa rozhodol pre mňa nečakane a náhle ukončiť našu spoluprácu. Dostal som sa pod časový tlak, veľmi rýchlo sa blížil Wimbledon a potreboval som nájsť niekoho, s kým by som sa dostal do hlavnej súťaže.

Navyše, uprostred sezóny je väčšina top hráčov zadaná. Spolu s bratom sme teda hľadali a zistili sme, že Filip sa vrátil a na challengeroch hrá výborne. Dali sme si na skúšku dva turnaje a tie nám vyšli, takže po Wimbledone sme sa definitívne dohodli. Som rád, Filip je veľmi kvalitný tenista.

Najväčšie úspechy ste dosiahli s Brazílčanom Marcelom Melom a Španielom Marcelom Granollersom. Môžete ich porovnať s Poláškom?

S Melom sme hrali spolu päť rokov a dosiahli sme skvelé výsledky. S Granollersom sme boli spolu len rok, ale na konci sezóny sme sa stali piatou najlepšou deblovou dvojicou. Skvelo sme si ľudsky rozumeli.

Filipa by som prirovnal práve k nemu. Na kurte je veľmi sústredený, bojuje o každú loptičku a komunikácia medzi nami je výborná. To sú podľa mňa atribúty, ktoré musí dvojica spĺňať, aby mohla byť úspešná.

V minulosti ste boli solídnym hráčom aj vo dvojhre. V júli 2013 ste to dotiahli až na 29. miesto rebríčka ATP. Pomáhajú vám skúsenosti zo singla aj vo štvorhre?

Dvojhra bola dlhé roky mojou prioritou. Samozrejme, že skúsenosti môžem uplatniť aj vo štvorhre, na druhej strane som sa musel naučiť mnoho iných vecí, pretože dvojhra a štvorhra sú dva úplne odlišné štýly tenisu. Hrať dvojhru bolo oveľa jednoduchšie.

Bývalý špičkový slovenský deblista Michal Mertiňák pred rokmi povedal, že singlisti často berú deblistov ako druhotriednych tenistov. Platí to aj teraz?