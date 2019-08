Špalek pri debute v Serie A čelil známemu Belgičanovi: Dokázal, že je pán futbalista

Slovák sa tešil z víťazstva.

26. aug 2019 o 7:45 TASR

RÍM. Slovenský futbalista Nikolas Špalek má za sebou víťazný debut v talianskej Serie A. V nedeľu nastúpil v základnej zostave Brescie Calcio, ktorá na pôde Cagliari zvíťazila 1:0 a ako nováčik sa postarala o prekvapenie úvodného kola.

O triumfe hostí rozhodol v 53. minúte z jedenástky Alfredo Donnarumma.

Aj Špalek mal dobrú šancu

"Vedeli sme, že nás na Sardínii nečaká nič jednoduché, no potvrdilo sa, že ako mužstvo sme sa na ligu dobre pripravili. Odmakali sme to a odmenou sú nám tri body," povedal slovenský stredopoliar pre web svojej zastupiteľskej agentúry Football Service Agency.

Hráči Brescie vyhrali gólom z pokutového kopu, predtým však dvakrát dopravili loptu do siete z hry, no zakaždým zasiahol videorozhodca a detailne posudzované ofsajdové situácie.

"Bolo to tesné. Aj ja som mal jednu dobrú šancu, no brankár to vyrazil. Keby sme viedli o dva góly, nebola by to v závere taká dráma. Víťazstvo vonku si veľmi ceníme, teraz ideme na AC, čo bude derby," vyjadril sa Špalek.

Najbližšie sa predstaví na San Sire

Slovák sa na pôde Cagliari často ocitol zoči-voči známemu belgickému stredopoliarovi Radjovi Nainggolanovi.

"Áno, v podstate sme hrali v jednom priestore. Nejako som si to nepripúšťal, snažil som sa hrať ako proti ktorémukoľvek hráčovi. Dokázal však, že je to pán futbalista, loptu má prilepenú na nohe a vie s ňou neskutočné kúsky. Som rád, že z tohto súboja som vyšiel ako víťaz," spokojne konštatoval 22-ročný futbalista, ktorý na trávniku pobudol do 79. minúty.

"So silami som bol na tom dobre, až som bol prekvapený, keďže predtým som mal v nohách 120 minút z pohára," poznamenal dlhoročný slovenský mládežnícky reprezentant.

Akékoľvek uspokojenie z úspešného začiatku však Špalek odmieta.

"Sme nováčik, do ligy vstupujeme s rešpektom, no zároveň máme ambíciu potrápiť každého súpera. Tak to bude aj o týždeň na San Sire. Verím, že našich priaznivcov opäť potešíme. Čaká nás veľa ťažkých zápasov a my budeme bojovať o každý jeden bod," dodal Špalek, ktorý prišiel do Brescie v januári 2018 zo Žiliny.

Klub z Lombardska si po ôsmich sezónach v Serie B vybojoval v minulom ročníku postup do najvyššej talianskej súťaže.