Legendárneho Buffona urážali, fanúšikov hnevalo číslo na jeho drese

Buffon sa vrátil do Parmy.

26. aug 2019 o 14:41 SITA

PARMA. Odstráň si z chrbta naše číslo, ty zradca bez štipky cti. Takéto slová na privítanie boli určené pre talianskeho futbalového brankára Gianluigiho Buffona, ktorý s Juventusom Turín v sobotu zavítal na úvodný zápas Serie A do Parmy (1:0), kde začínal profesionálnu kariéru.

Už 41-ročný gólman sa v medzisezónnom období vrátil do Turína po ročnom pôsobení v parížskom Saint-Germain.

Szczesny mu núkal číslo, Chiellini pásku

Buffon sa rozhodol, že na drese bude nosiť číslo 77, aj keď Poliak Wojciech Szczesny mu ponúkol, že sa kvôli nemu vzdá svojej jednotky.

Taktiež Giorgio Chiellini, ktorý nakoniec v Parme zaznamenal jediný gól zápasu, sa chcel zriecť kapitánskej pásky a venovať ju Buffonovi.

Brankár majstrov sveta z roku 2006 v obidvoch prípadoch odmietol.

"Podľa mňa by mala brankárska jednotka, ktorou je Szczesny, nosiť číslo jeden. A kapitánska páska by mala zostať Chiellinimu. Vybral som si číslo 77. Nosil som ho v Parme, kde mi prinieslo toľko šťastia. Vďaka tomu som neskôr prišiel do Juventusu," uviedol Buffon po návrate do turínskeho klubu, za ktorý predtým hrával aj v rokoch 2001 - 2018.

Číslo je pre nich posvätné

Táto voľba sa však nepáčila fanúšikom Parmy, konkrétne skupine Boys Parma, pre ktorú je číslo 77 posvätné. Vznikla totiž práve v roku 1977.

Spomenutá skupina po incidente s ofenzívnym transparentom vydala vyhlásenie, v ktorom vysvetlila svoje správanie.

"Pred 20 rokmi k nám Buffon prišiel a sľúbil, že nikdy neprestúpi do Juventusu. O niekoľko hodín neskôr podpísal zmluvu s jedným z našich najväčších nepriateľov, preto sa k nemu správame ako k zradcovi. Bol jeden z nás, náš hrdina, ale neskôr porušil slovo, ktoré dal a pre nás je už nikto," uviedli vo vyhlásení členovia Boys Parma.

"Po rokoch sa vrátil v drese s číslom 77, čo sme vnímali ako zjavnú urážku. Možno naša reakcia bola neprimeraná, za čo sa ospravedlňujeme, ale nikdy mu to neodpustíme," dodali členovia Boys Parma, citoval ich aj web sport.pl.