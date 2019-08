Chorvát Kramarič nenastúpi v kvalifikácii proti Slovensku. Bol nútený podstúpiť operáciu

Zakončovateľ bude Chorvátsku chýbať.

26. aug 2019 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Útočník Andrej Kramarič definitívne nepomôže chorvátskej futbalovej reprezentácii v septembrovom zápase proti Slovensku v Trnave, ktorý bude súčasťou kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Dvadsaťosemročný zakončovateľ nemeckého Hoffenheimu musel podstúpiť operáciu kolena, keďže nedokázal nájsť presný dôvod dlhodobých zdravotných problémov. Informáciu priniesol chorvátsky web tportal.hr.

"Ťažkosti s kolenom pretrvávali aj napriek pravidelnej liečbe a boli spôsobené tzv. plika syndrómom. Nasledovala konzultácia s uznávaným nemeckým doktorom Müllerom-Wohlfahrtom, po ktorej padlo rozhodnutie ísť na operáciu.

Poradil mi, aby som išiel pod nôž, pretože všetko ostatné by bolo stratou času. Nechcem predpovedať, kedy sa vrátim. Podľa slov doktora to však bola najjednoduchšia možnosť riešenia mojich problémov a operácia by mi mala zaručiť rýchly návrat na trávnik," cituje tportal.hr Kramariča.

Chorvátsky kouč Zlatko Dalič veril, že by sa vlaňajší vicemajster sveta mohol predstaviť v septembri v národnom tíme, keďže ho pri nedávnej nominácii zaradil aspoň medzi náhradníkov.

V doterajšom priebehu kvalifikačného cyklu Kramarič nastúpil vo všetkých troch dueloch a nevynechal ani minútu. V marcovom zápase proti Azerbajdžanu (2:1) strelil víťazný gól.

Chorváti sú v aktuálnej tabuľke E-skupiny na nepostupovom treťom mieste za Maďarskom a Slovenskom. Na trnavskom trávniku nastúpia v piatok 6. septembra o 20.45 h.