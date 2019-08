Česká pohroma? Slavia mieri do Ligy majstrov

Slaviu čaká odvetný zápas play off o Ligu majstrov.

26. aug 2019 o 17:57 Pavol Spál

BRATISLAVA. Reklamná kampaň českého majstra o mnohom vypovedá. Do novej sezóny šiel s heslom Super Slavia a hráčmi s imidžom superhrdinov.

Na sezónnych permanentkách sú spolu s trénerom Jindřichom Trpišovským vyobrazení v podobe komiksových postáv podobných tým z dielne slávneho filmového štúdia Marvel.

V tejto sezóne sa českým zástupcom v európskych pohároch nedarí. České médiá píšu o pohrome. V hre zostala už iba Slavia Praha.

Český majster sa netají veľkými ambíciami v najprestížnejšej európskej súťaži.

Zo slovenských klubov sa do skupinovej fázy Ligy majstrov podarilo postúpiť iba Košiciam, Petržalke a Žiline. Všetkým iba raz.

České tímy si v ére samostatnosti zahrali minimálne skupinovú fázu súťaže až 11-krát.

Teraz je blízko ďalšiemu k postupu Slavia.

Najprogresívnejší tréner v Česku

V prvom zápase play off o Ligu majstrov vyhrala minulý týždeň na pôde rumunského CFR Kluž 1:0. Odveta sa hrá v stredu o 21.00 v Prahe.

Liga majstrov, play off Odvety Utorok Krasnodar - Olympiacos Pireus /prvý zápas 0:4/ Crvena Zvezda Belehrad - Young Boys Bern /2:2/ Rosenborg Trondheim - Dinamo Záhreb /0:2/ Streda FC Bruggy - LASK Linz /prvý zápas 1:0/ Ajax Amsterdam - APOEL Nikózia /0:0/ Slavia Praha - CFR Kluž /1:0/

„Že sme blízko postupu? Vôbec. Bude to veľmi ťažké, prvý zápas nám to ukázal," presviedčal české médiá tréner Trpišovský.

„Kluž hrá výborne vonku, dal štyri góly na pôde Celticu, dva proti Maccabi Tel Aviv. Vonku sú silnejší ako doma, takže šance vidím zhruba rovnaké ako pred prvým zápasom. Odvetu rozhodne mentálne rozpoloženie,“ dodal Trpišovský, ktorého považujú za najprogresívnejšieho trénera v Česku.

Slavia je úradujúci český majster aj víťaz národného pohára. Vlani sa dostala až do štvrťfinále Európskej ligy, kde vypadla s londýnskou Chelsea. S veľkoklubom dokázala hrať takmer vyrovnanú partiu.

Najlepší zarobí dva milióny ročne

Slavia ťaží z čínskeho kapitálu spoločnosti Sinobo a server transfermark.de odhadol hodnotu jej kádra na štyridsať miliónov eur.

Súvisiaci článok Klopp: Ak by sme podali výkon ako rozhodkyne, tak by sme vyhrali 6:0 Čítajte

Za defenzívneho stredopoliara Tomáša Součka dva bohaté európske kluby (jeden z nich bol vraj AC Miláno) ponúkali pred sezónou dvanásť miliónov eur, ale šéfovia Slavie odolali.

So Součkom predĺžili zmluvu a dali mu na české pomery nevídaný plat. Spomína sa suma okolo dvoch miliónov eur ročne.

Pred sezónou sa Slavia postarala o najdrahší nákup v dejinách českej ligy, keď získala Nicolaea Stanciua.

Podľa iDnes.cz zaplatila saudskoarabskému Al Ahli za rumunského reprezentanta šesť miliónov eur a ďalších 35 percent z následného prestupu.

Aj to ukazuje finančné možnosti českého šampióna.

Obrovský rozpočet

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík podľa českých médií na jar pripustil ročné náklady klubu vo výške 700 miliónov korún, čo je v prepočte zhruba 27 miliónov eur.

„Keď k tomu ešte pripočítame minuloročné posily za približne 300 miliónov korún plus tohtoročných 100 miliónov za Stanciua, vyplatenie majstrovských prémií a navýšenie Součkovho platu, zistíme, že pravdu môžu mať aj tí, ktorí odhadujú, že Slavia teraz minie zhruba 1,2 miliardy korún,“ tvrdil vo svojej analýze Luděk Mádl zo serveru seznamzpravy.cz.

Suma 1,2 miliardy korún je zhruba 47 miliónov eur. To už by bola polovica rozpočtu, aký mal v minulej sezóne napríklad Ajax Amsterdam.

Podľa hospodárskych výsledkov však bola Slavia v minulých sezónach (2015/16, 2016/17 a 2017/18) vždy vo vysokej strate, celkovo prerobila asi 27 miliónov eur.

Iba za postup 15 miliónov

V prípade postupu cez Kluž si Slavia môže výrazne finančne prilepšiť. Len za účasť v hlavnej fáze Ligy majstrov by zinkasovala na prémiách od Európskej futbalovej únie (UEFA) viac ako pätnásť miliónov eur.

Súvisiaci článok Majoroš: V Slovane vychovávajú talenty, ale nedostávajú šancu Čítajte

Ďalšie financie plynú z televíznych práv a zo vstupného. Vlani Plzeň zarobila na účasti v najlukratívnejšej súťaži zhruba tridsať miliónov eur.

Slavia sa do skupinovej fázy Ligy majstrov dostala doteraz iba raz - v roku 2008. Kluž je v tom to smere skúsenejší, za posledných desať rokov sa mu to podarilo až trikrát.

Z hráčov Slavie si Ligu majstrov vyskúšali iba Stanciu a Stanislav Tecl.

Naposledy desať zmien

Na európskej scéne však Slavia nepatrí k začiatočníkom. Až jedenásť hráčov má na konte minimálne dvadsať štartov v Európskej lige. Trebárs Josef Hušbauer ich má 50 a vôbec najviac Stanciu – 51.

Cez víkend Slavia v domácej súťaži zdolala v pražskom derby Bohemians 4:0.

Trpišovský si pritom dovolil urobiť desať zmien v zostave v porovnaní so zápasom na pôde Klužu.

Aj to svedčí o sile a kvalite pražského tímu. Slavia vedie českú ligu o päť bodov pred Plzňou so skóre 15:1. V tejto sezóne ešte ani raz neprehrala. Z desiatich zápasov vyhrala až deväť.