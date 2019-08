Sevastovová, Petersonová a Bogdanová postúpili druhého kola dvojhry na US Open

Jednoznačne zdolali súperky.

26. aug 2019 o 19:00 (aktualizované 26. aug 2019 o 20:10) TASR

Eugenie Bouchardová počas 1. kola US Open 2019.(Zdroj: TASR)

NEW YORK. Lotyšská tenistka Anastasija Sevastovová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V prvom kole si ako nasadená dvanástka poradila s Kanaďankou Eugenie Bouchardovou 6:3, 6:3.

Ďalej ide aj tretia nasadená Karolína Plíšková. Finalistka z roku 2016 zdolala v českom derby Terezu Martincovú 7:6 (6), 7:6 (3).

Začiatok zápasu poznačila nervozita, v úvodných šiestich gemoch si ani jedna hráčka nedokázala udržať servis. V tajbrejkovej koncovke slávila úspech Plíšková, ktorá lepšia zvládla aj záver druhého dejstva.

"Hrať proti Tereze, navyše v prvom kole grandslamu, je veľmi náročné. Predviedla viacero skvelých úderov a poriadne mi skomplikovala cestu za víťazstvom. Z mojej strany to dnes nebol najlepší výkon," povedala Plíšková pre akreditované médiá.

Úlohu favoritky potvrdila aj druhá nasadená Austrálčanka Ashleigh Bartyová. Šampiónka Roland Garros sa po nevydarenom úvode postupne dostala do tempa a zvíťazila nad Kazaškou Zarou Dijasovou 1:6, 6:3, 6:2.

"V prvom sete som sa trápila na podaní, mala som nízke percento prvého servisu. Od stavu 3:3 v druhom dejstve som však prevzala opraty zápasu do svojich rúk. Dokázala som súperku zatlačiť a vytvárať si dobré pozície na zakončenie výmen," uviedla Bartyová v prvom rozhovore.

US Open - ženy - 1. kolo