Mal to byť trhák prvého kola. Williamsová Šarapovovú zničila

Američanka v zápase jasne dominovala.

27. aug 2019 o 6:13 TASR

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Uiitj-NHC7k

NEW YORK. Šláger 1. kola ženskej dvojhry na tenisovom grandslame US Open mal jednoznačný priebeh.

Domáca Američanka Serena Williamsová v dueli dvoch bývalých svetových jednotiek deklasovala Rusku Mariu Šarapovovú 6:1, 6:1 a upravila vzájomnú bilanciu na 20:2.

Mladšia zo sestier Williamsových má vo Flushning Meadows ďalšiu šancu získať 24. singlový titul z podujatí veľkej štvorky a vyrovnať absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.

Serena Williamsová so Šarapovovou hrali trikrát proti sebe v grandslamovom finále, no na US Open sa vo vzájomnom súboji ešte nestretli.

Američanka bola na štadióne Arthura Ashea od začiatku zápasu lepšia, hrala agresívne, tlačila súperku do defenzívy. K skvelému podaniu pridala aj kvalitné returny a potvrdila úlohu favoritky.

"Pri pohľade na žreb mi nebolo všetko jedno. Maria je päťnásobná grandslamová šampiónka, ťažšiu súperku na úvod som si ani nevedela predstaviť. Ďakujem fanúšikom zo srdca za veľkú podporu," povedala v prvom pozápasovom rozhovore.

Za kľúčový moment označila štvrtý gem druhého setu, v ktorom odvrátila dva brejkbaly.

"Za stavu 15:40 mi vyšiel super víťazný bekhend. Bol to mimoriadne dôležitý winner. Ak by som stratila podanie, Maria by dostala na koňa a vtedy býva veľmi nebezpečná. Záver zápasu už bol v mojej réžii," dodala vlaňajšia finalistka.

US Open 2019 - ženy - dvojhra - 1. kolo:

Serena Williamsová (8-USA) - Maria Šarapovová (Rus.) 6:1, 6:1

Madison Keysová (10-USA) - Misaki Doiová (Jap.) 7:5, 6:0

Jelina Svitolinová (5-Ukr.) - Whitney Osuigweová (USA) 6:1, 7:5

Sofia Keninová (20-USA) - CoCo Vandewegheová (USA) 7:6 (4), 6:3

Šuaj Čang (33-Čína) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 6:2, 6:1

Šuaj Pcheng (Čína) - Varvara Lepčenková (USA) 6:2, 7:6 (5)

Catherine McNallyová (USA) - Timea Bacsinzská (Švajč.) 6:4, 6:1

Ču Lin (Čína) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:4

Laura Siegemundová (Nem.) - Magdalena Frechová (Poľ.) 5:7, 6:3, 6:4