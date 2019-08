Má príbeh ako z rozprávky. Je to splnený sen, tvrdí Kostelanská

Slovenky dosiahli historický úspech.

27. aug 2019 o 10:12 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Po víťazstvách nad Španielskom, Švajčiarskom a Bieloruskom si slovenské volejbalistky zabezpečili historický postup do osemfinále majstrovstiev Európy.

„Otvorili sme dôležitú kapitolu v histórii Slovenska. Dosiahli sme niečo, čo tu ešte nebolo,“ naznačil taliansky tréner slovenského tímu Marco Fenoglio.

Slovenky sú na európskom šampionáte štvrtýkrát. Predtým však v rokoch 2003, 2007 a 2009 skončili už v základnej skupine.

Na domácom šampionáte za mohutnej podpory skvelých fanúšikov a pod vedením temperamentného talianskeho kouča robia výbornú reklamu slovenskému volejbalu.

„Som hrdý na moje dievčatá. Môžeme ísť ešte ďalej,“ burcuje Fenoglio.

Kľúč k úspechu? Doprajú si

V súboji proti Bielorusku ukázali Slovenky morálnu silu a odhodlanie. Ani prehry v prvých dvoch setoch ich nezlomili a veľkou bojovnosťou zápas napokon otočili.

„Vedeli sme, že tento tíme je schopný vstať a zvíťaziť. Začali sme lepšie podávať, otlačili sme ich od siete. Hrali tímovo a vyšlo to,“ priznala Mária Kostelanská.

“ Nebrali ma s tým, že budem pravidelne hrávať. Napokon s to vyvinulo tak, že som sa dostala do základnej zostavy. Bol to veľký zlom v mojej kariére. „ Mária Kostelanská, slovenská volejbalistka

Súčasná generácia volejbalistiek spolu hráva v národnom tíme už niekoľko rokov. V roku 2009 skončili na majstrovstvách Európy kadetiek na štvrtom mieste.

„Hráme spolu už desať rokov. Kľúč k úspechu je, že si navzájom doprajeme. Je skvelé, že táto generácia dosiahla takýto výsledok aj medzi ženami,“ tvrdí Nina Herelová.

Po zápase s Bieloruskom vytvorila so spoluhráčkami vláčik, ktorý sa s takmer piatimi tisíckami fanúšikov tešil z postupu zo skupiny.

„Nemôžem chodiť večer von, keďže máme zápasy, tak si to užívam aspoň na ihrisku,“ dodala Herelová s úsmevom.

V reprezentácii debutovala len vlani

Jaroslava Pencová či Nikola Radosová patria už dlhé roky k oporám slovenskej reprezentácie. Úplne iný príbeh má Mária Kostelanská. Je ako z rozprávky.

V ženskej reprezentácii debutovala len pred rokom v prípravnom zápase proti Poľsku. Na domácom šampionáte sa prebojovala do základnej zostavy a v ťažkých momentoch sa na ňu spoliehajú spoluhráčky pri smečoch i tréner pri podaniach.

„Je to niečo neuveriteľné. Je to jeden veľký splnený sen. Nikdy som to neočakávala, že si zahrám na majstrovstvách Európy a ešte k tomu v základnej zostave. Ďakujem trénerovi za dôveru,“ reagovala 26-ročná Kostelanská.

S volejbalom začínala v Považskej Bystrici. Po juniorských majstrovstvách Slovenska ju oslovil tréner Pavel Bernáth s možnosťou hrávať ženskú Extraligu v Pezinku.

„Niektoré veci musí brať vážnejšie, profesionálnejšie. Na Pezinok je to výborná hráčka a vidím u nej potenciál,“ priznal Bernáth.

S Pezinčankami si vybojovala dva slovenské bronzy. V roku 2016 odišla do Trnavy, kde so 474 bodmi sa stala najlepšie bodujúcou hráčkou Extraligy.

Do Budapešti išla za priateľom

Popritom vyštudovala aj obchodný a marketingový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Jej priateľ Marián Žernovič, ktorý je reprezentačným brankárom slovenských hádzanárov, dostal v tom čase ponuku z Ferencvárosu Budapešť.

Do maďarskej metropoly išla s ním. Napriek tomu, že vôbec nevedela, či bude naďalej pokračovať s volejbalom. Naskytla sa jej však skúška v budapeštianskom tíme Vasas Óbuda.

„Keď som tam prišla, ten klub o mne absolútne nič nevedel. Bola som na jednom tréningu a ihneď som sa im zapáčila,“ spomína Kostelanská.

„Nebrali ma s tým, že budem pravidelne hrávať. Napokon s to vyvinulo tak, že som sa dostala do základnej zostavy. Bol to veľký zlom v mojej kariére. Už som dokončila školu a mohla sa naplno venovať volejbalu,“ dodáva.

Minulý ročník získala s tímom maďarský titul. Svoje rozprávkové volejbalové obdobie potvrdzuje aj na európskom šampionáte. V každom zápase patrila medzi líderky.

Možno si neuvedomujú, čo už dosiahli

Proti Španielsku a Švajčiarsku takmer neschádzala z palubovky. Prvýkrát bola dlhšie na striedačke až v druhom sete proti Bielorusku.

„Baby tam majú výbornú atmosféru. Máme naučené nejaké pózy a spoločne drukujeme spoluhráčkam na ihrisku,“ načrtla Kostelanská.

Významnú úlohu na šampionáte zohrávajú slovenskí fanúšikovia. Hoci pred turnajom boli mierne obavy, koľko ich bude na zápasy chodiť.

„Z divákov mám husiu kožu. Za každých okolností nás ženú dopredu. Bojujeme aj za nich, aby sme víťazili,“ prezradila Kostelanská.

Každý zápas emotívne prežíva aj tréner Fenoglio. Po vyhranom bode vždy zatína päste a vyskakuje do výšky. Burcuje divákov a po zápase tancuje so svojimi zverenkami.

„Povedal nám, že si možno ani neuvedomujeme, čo sme už dosiahli. Prvé dva sety nás Bielorusky bili, ale my sme sa nevzdali,“ tvrdí Jaroslava Pencová.