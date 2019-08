Wiggins už na cyklistiku nemyslí, napĺňa ho sociálna práca

Víťaz Tour de France z roku 2012 chce pomáhať ľuďom.

27. aug 2019 o 12:37 TASR

LONDÝN. Bývalý špičkový cyklista Bradley Wiggins si vie predstaviť, že by v budúcnosti pracoval ako sociálny pracovník.

Víťaz Tour de France z roku 2012, ktorý má univerzitný diplom v odbore sociálna práca, by sa rád venoval niečomu inému ako cyklistike.

"Myšlienkami sa v súčasnosti vôbec nevraciam k mojej cyklistickej kariére. Úplne som sa od nej oddelil. Chcem byť sám sebou, som šťastný vo vlastnej koži," citovala 39-ročného Wigginsa agentúra AFP.

Brit sa po konci cyklistickej dráhy pokúšal naštartovať kariéru profesionálneho veslára, neskôr pracoval ako televízny analytik pre Eurosport. No Wiggins, ktorý mal v detskom veku komplikovaný vzťah so svojím otcom, by sa rád v budúcnosti zameral na sociálnu pomoc.

"V mladosti som videl hrôzostrašné veci, nič ma teraz nemôže šokovať. Rád by som využil svoju mentálnu odolnosť ako sociálny pracovník. Chcem pomáhať ľuďom. Keď ma ľudia zbadajú, hovoria - to je ten cyklista. Ja im vravím, že ním som bol pred pár rokmi. Teraz som sociálny pracovník," dodal.