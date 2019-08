Z náhradníčky sa stala kľúčová hráčka, Ovečková senzačne zastúpila kapitánku

Nahrávačka patrila k ústredným postavám obratu.

27. aug 2019 o 11:12 SITA

BRATISLAVA. V úvodných dvoch zápasoch Slovenska na majstrovstvách Európy volejbalistiek nastúpila v jedinom sete. Aj proti Bieloruskám figurovala mimo základnej zostavy, ale za nepriaznivého stavu dostala šancu, ktorú naplno využila.

Nahrávačka Lenka Ovečková patrila k ústredným postavám fantastického obratu z 0:2 na 3:2, po ktorom si družstvo Marca Fenoglia zaistilo miestenku v osemfinále turnaja. Slovenky sú v Bratislave stále nezdolané a naďalej si žijú svoj sen.

Nemala čo stratiť

Rodáčka z Bratislavy vstúpila do druhého setu za nepriaznivého stavu 7:10 a odvtedy už kapitánku Barboru Kosekovú do hry nepustila.

"Išla som na palubovku s tým, že nemám, čo stratiť. Prehrávali sme, snažila som sa namotivovať dievčatá čo najviac a mám pocit, že sa to podarilo. Chytili sme sa na dvoch-troch loptách a potom to už išlo.

Dali sme do hry viac emócii, uvoľnili sme sa a nechceli sme sa kvôli fanúšikom vzdať bez boja," skonštatovala pre agentúru SITA 23-ročná volejbalistka.

Nahrávačka, ktorá nasledujúci ročník strávi vo farbách českého extraligistu PVK Olymp Praha, si nevedela vynachváliť divácku kulisu počas zápasu.

"Osobne som nehrala v lepšej atmosfére, aká je tu v Bratislave. Po každej lopte nám fanúšikovia dodávajú energiu. Keď počujeme ten jasot, je to niečo úžasné. Je to veľká pomoc a bez nich by sme to určite nedokázali. Som rada, že tréner mi dal príležitosť a že sme napokon zvíťazili," povedala Ovečková.

Už len náročné súperky

Po víťazstve 3:2 na sety nad Bieloruskami je jasné, že Slovenky nebudú chýbať v osemfinálovej fáze turnaja.

"Išli sme veľmi skromne nielen do tohto zápasu, ale aj do celého turnaja. Samozrejme, chceli sme vyhrať, ale vedeli sme, že Bielorusky sú veľmi silný súper. Dôležité je, že sme splnili náš cieľ. Veľmi som šťastná, že sa nemusíme spoliehať na iné výsledky a máme to všetko vo vlastných rukách," vyjadrila sa hráčka s číslom 13 na drese.

V závere základnej časti čakajú na tím Marca Fenoglia súperky ťažšieho rangu. Najbližší konkurent Nemecko v pondelok nečakane zdolal Rusko 3:2 na sety, ale zo slov Lenky Ovečkovej je badať skôr odhodlanie ako obavy.

"Určite sa chceme pobiť o čo najlepší výsledok a verím, že sa nám to podarí. Na ihrisku necháme opäť srdce a budeme chcieť potešiť našich fanúšikov, ktorí nás chodia pravidelne povzbudzovať a robia nám úžasnú atmosféru."