Vittek si želá pohárovú jeseň na Tehelnom poli: Verím v zázrak

Slovan má pred štvrtkovou odvetou náskok.

27. aug 2019 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Podľa bývalého slovenského futbalového reprezentanta Róberta Vitteka má mužstvo ŠK Slovan Bratislava na to, aby vo štvrtkovej odvete play off Európskej ligy 2019/2020 na ihrisku gréckeho PAOK Solún uhájilo postupový výsledok z minulotýždňového domáceho stretnutia (1:0) a tretíkrát v aktuálnej dekáde sa predstavilo v skupinovej časti kontinentálneho pohára číslo dva.

Slovan prekonal očakávania

"Myslím si, že šance sú stále 50 na 50, aj keď Slovan má miernu výhodu. V Grécku bude búrlivé prostredie a Slovan to nebude mať ľahké, ale myslím si, že má podstatne väčšiu šancu na postup, ako mu mnohí dávali pred týmto dvojzápasom," povedal 4-gólový strelec z MS 2010 v JAR zástupcom slovenských médií.

V minulosti sa slovenské kluby dovedna sedemkrát predstavili v skupinovej časti niektorého z európskych pohárov.

Ak by sa Bratislavčanom podarilo preniknúť do hlavnej fázy Európskej ligy 2019/2020, Slovensko by malo druhýkrát v ére samostatnosti zástupcu v skupine európskeho pohára vo dvoch sezónach po sebe. Vlani sa vo vybranej spoločnosti v EL ocitol Spartak Trnava.

"Bolo by to krásne, keby európska pohárová cesta Slovana pokračovala počas celej jesene. Veľmi by som to mužstvu prial.

A tiež plný štadión, pretože si myslím, že na takéto európske zápasy by si ľudia určite našli cestu do hľadiska," doplnil odchovanec Slovana, ktorý hráčsku kariéru definitívne ukončil v záverečnom zápase uplynulého fortunaligového ročníka proti Seredi.

Veľký prínos Kozáka st.

Slovan v minulosti účinkoval dvakrát v skupinovej fáze Európskej ligy. V edícii 2011/2012 sa do nej prehrýzol zvládnutým dvojzápasom v play off proti talianskemu AS Rím.

V ročníku 2014/2015 bola EL náplasť na vypadnutie Slovana tesne pred bránami Ligy majstrov.

"Pred zápasom v Solúne má Slovan jeden gól navyše. Môže hrať bezpečne z obrany, na nulu... Môžem povedať, že verím v zázrak," poznamenal Vittek.

Na otázku, ako vníma doterajšie pôsobenie Jána Kozáka ml. na lavičke mužstva z Tehelného poľa, skonštatoval: "Verím, že pôjde v otcových šľapajách. Ján Kozák st. urobil veľa pre slovenský futbal."