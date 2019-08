Berdych po frustrujúcej prehre zvažuje koniec kariéry: Pokračovanie je veľmi nereálne

27. aug 2019 o 16:43 SITA

NEW YORK. V kariére to dotiahol až na číslo štyri vo svetovom rebríčku, vyhral trinásť turnajov na hlavnom mužskom okruhu a zahral si aj vo finále Wimbledonu.

Český tenista Tomáš Berdych (33 r.) však čoraz viac premýšľa o konci.

Po frustrujúcej prehre v prvom kole na US Open v New Yorku s 18-ročným Američanom Jensonom Brooksbym 1:6, 6:2, 4:6, 4:6 sa posťažoval, že to už ďalej asi nemá význam ťahať.

"Keby som vedel, ako to bude na dvorci vyzerať, ani by som na zápas nenastúpil. Tretíkrát som sa snažil o návrat po zdravotných problémoch. Dal som do toho všetko, a nič z toho," podotkol sebaironicky Berdych, cituje ho portál iDnes.cz.

Berdycha sužuje bedrový kĺb, nemôže poriadne podávať, ale ani sa hýbať podľa predstáv. A neustále sa mu tento problém vracia, čo je do budúcnosti veľmi zlá prognóza.

Už teraz klesol bývalý stabilný hráč elitnej svetovej desiatky na koniec prvej stovky a po US Open z nej pravdepodobne aj vypadne.

"Pokračovanie v kariére je veľmi nereálne. To by sa muselo zmeniť veľa vecí. Už ani neviem, čo by som mohol robiť v príprave inak alebo navyše. Moja predstava o ďalšej kariére sa dnes viac-menej rozplynula," trpko skonštatoval Berdych.

Túto sezónu napriek zdravotným obmedzeniam chce ešte dokončiť.

"V septembri sa chystám na turnaje do ruského Petrohradu a čínskeho Ču-chaj. Požiadal som aj o voľné karty do Tokia a Pekingu. Uvidíme, čo sa stane," pokračoval Berdych v rozhovore pre iDnes.

Na otázku, či mu hrozia aj trvalé následky pri jeho opotrebovanom tele, odpovedal: "Našťastie, nie. Vyskočená platnička by bolo čosi oveľa horšie. Tenis ma stále baví a napĺňa. Nerobím to pre peniaze. Za vložené úsilie by som ešte chcel prežívať radosť z víťazstiev, ale teraz to nejde."