Rozhodovali milimetre. Štvrtú etapu na Vuelte vyhral Jakobsen, predstihol Bennetta

Gaviria skončil štvrtý.

27. aug 2019 o 18:11 SITA

Vuelta a Espaňa 2019

4. etapa (Cullera - El Puig), 175,5 km:

1. Fabio Jakobsen Holandsko Deceuninck - Quick Step 4:04:16 h 2. Sam Bennett Írsko Bora-Hansgrohe + 0 s 3. Max Walscheid Nemecko Sunweb + 0 s 4. Fernando Gaviria Kolumbia UAE Team Emirates + 0 s 5. Luka Mežgec Slovinsko Mitchelton-Scott + 0 s 6. Marc Sarreau Francúzsko Groupama-FDJ + 0 s

EL PUIG. Holanďan Fabio Jakobsen z tímu Deceuninck - Quick Step sa stal víťazom utorňajšej štvrtej etapy na 74. ročníku cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa.

Dvadsaťdvaročný rodák z Heukelumu uspel v špurte pelotónu v závere 175,5 kilometra dlhej etapy so štartom v Cullere a cieli v El Puig.

"Ani som nevedel, či som vyhral. Videl som potom členov tímu, ako sa tešia. V špurte som iba 'hodil' koleso vpred a čakal na to, ako to dopadne. Máme skvelý tím, dnešný dojazd bol skvelý," povedal Jakobsen do mikrofónu Eurosportu.

V posledných okamihoch sa mu snažil vyfúknuť prvenstvo víťaz pondelňajšej tretej etapy Ír Sam Bennett, ale člen Bora-Hansgrohe napokon skončil tesne druhý, rozhodla o tom až cieľová fotografia.

Tretí v utorok finišoval Nemec Max Walscheid zo Sunwebu.

Lídrom hodnotenia zostal iný člen Sunwebu Nicolas Roche z Írska, v elitnej desiatke sa na poradí nič nezmenilo.

S tohoročnou Vueltou sa rozlúčil Holanďan Steven Kruijswijk z tímu Jumbo-Visma, tretí muž celkového hodnotenia tohtoročnej Tour de France.

"Už včera som sa necítil dobre a rozhodol som viac nepokúšať svoje zdravie. Nemalo by to zmysel. Prichádzal som sem s vysokými ambíciami, ale odchod je najlepšou voľbou," povedal pre Eurosport.

V stredu pokračuje Vuelta piatou etapou s dĺžkou 170,7 kilometra z L’Eliany na vrchol Observatorio Astrofísico de Javalambre vo výške 1943 metrov nad morom.

Priebežné celkové poradie Vuelta a Espaňa 2019