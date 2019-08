Kvitová na US Open poľahky postúpila ďalej, zdolala svoju krajanku

V turnaji pokračuje aj Ostapenková.

27. aug 2019 o 20:27 TASR

NEW YORK. Česká tenistka Petra Kvitová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V prvom kole si ako nasadená šestka poradila s krajankou Denisou Allertovou 6:2, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude Nemka Andrea Petkovičová.

"Nastúpiť v úvodnom kole proti krajanke nikdy nie je jednoduché. S Denisou sa veľmi dobre poznáme a obe máme veľmi podobný štýl hry. Snažíme sa hrať agresívne a diktovať tempo," uviedla Kvitová po zápase.

"Som rada, že som zvíťazila v dvoch setoch a ušetrila si sily na ďalší zápas," dodala dvojnásobná wimbledonská šampiónka v prvom rozhovore.

US Open 2019 - ženy, 1. kolo

Petra Kvitová (6-ČR) - Denisa Allertová (ČR) 6:2, 6:4

Andrea Petkovičová (Nem.) - Mihaela Buzarnescuová (Rum.) 6:3, 6:4

Belinda Bencicová (13-Švajč.) - Mandy Minellová (Lux.) 6:3, 6:2

Alize Cornetová (Fr.) - Jessica Pegulová (USA) 6:2, 6:3

Francesca Di Lorenzoová (USA) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 7:6 (4), 6:2

Jelena Ostapenková (Lot.) - Aleksandra Kruničová (Srb.) 6:3, 7:6 (7)