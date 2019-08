Nasadená osmička vypadla už v prvom kole, skončil aj wimbledonský semifinalista

Kukuškin si pripísal veľký triumf.

27. aug 2019 o 21:55 (aktualizované 27. aug 2019 o 22:00) TASR

NEW YORK. Kazašský tenista Michail Kukuškin postúpil do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V prvom kole vyradil desiateho nasadeného wimbledonského semifinalistu Španiela Roberta Bautistu Aguta po päťsetovej dráme 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.

Ďalej ide aj Rus Andrej Rubľov, premožiteľ Švajčiara Rogera Federera z turnaja v Cincinnati zdolal ôsmeho nasadeného Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5.

US Open 2019 - muži, 1. kolo

Andrej Rubľov (Rus.) - Stefanos Tsitsipas (8-Gr.) 6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5

Fernando Verdasco (32-Šp.) - Tobias Kamke (Nem.) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2

Michail Kukuškin (Kaz.) - Roberto Bautista Agut (10-Šp.) 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3

Matteo Berrettini (24-Tal.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:2

Alexander Bublik (Kaz.) - Santiago Giraldo (Kol.) 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4

Lorenzo Sonego (Tal.) - Marcel Grannollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4

Alexei Popyrin (Austr.) - Federico Delbonis (Arg.) 6:1, 7:5, 7:6 (5)