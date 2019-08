CZ Belehrad si zahrá v Lige majstrov, jej fanúšikovia ale vyvolali rozruch

Olympiakos senzáciu nedopustil.

27. aug 2019 o 23:20 (aktualizované 27. aug 2019 o 23:25) TASR

BRATISLAVA. Futbalisti Olympiakosu Pireus, Crvenej zvezdy Belehrad a Dinama Záhreb si v utorňajších odvetách play off vybojovali postup do skupinovej fázy Ligy majstrov.

Grécky Olympiakos si priniesol na štadión ruského FK Krasnodar pohodlný náskok 4:0. Síce v odvete inkasoval už v desiatej minúte z kopačky Daniila Utkina, už o minútu neskôr vyrovnal Youseff El Arabi.

Ten istý hráč pridal tri minúty po zmene strán druhý gól hostí a definitívne rozhodol o postupe svojho tímu.

Žreb skupín sa uskutoční už vo štvrtok

Rosenborg Trondheim sa po prehre 0:2 na pôde Dinama Záhreb pustil v domácej odvete do súpera z ostra a už po jedenástich minútach sa dostal do vedenia, keď Babajide Akintola v sklze dorazil do siete center z ľavej strany.

V druhom polčase však vyrovnal Amer Gojak a do ďalšej fázy postúpilo Dinamo.

Nádejnú východiskovú pozíciu si vybojovala Crvena zvezda Belehrad, srbský majster remizoval na pôde švajčiarskeho šampióna Young Boys Bern 2:2 a doma držal dlho bezgólový stav.

V 60. minúte sa navyše ujal vedenia zásluhou Aleksu Vukanoviča.

Osem minút pred koncom si síce strelil Ben El Fardou vlastný gól, no švajčiarsky tím už druhý nepridal a do skupinovej fázy postúpil chorvátsky klub.

Žreb skupinovej fázy sa uskutoční v Monaku vo štvrtok 29. augusta o 18.00 h.

Fanúšikovia CZ Belehrad vytiahli tank

Netradičným spôsobom sa rozhodli namotivovať futbalistov Crvenej zvezdy Belehrad pred odvetou ich ultras fanúšikovia.

Pred štadiónom v srbskej metropole nechali zaparkovať autentický tank, ktorým sa bojovalo v 90. rokoch v občianskej vojne v bývalej Juhoslávii.

Vyradený bojový tank T-55 pochádza z juhoslovanskej armády a vystavený pred belehradskou Marakanou vyobrazuje podľa fanúšikov ich klubový slogan "Mašina sa rozbehla".

Severná časť Štadióna Rajka Mitiča je rezervovaná najvášnivejším fanúšikom Crvenej zvezdy, známym ako Delije.

Ich čin vyvolal ostrú reakciu od susedného Chorvátska, ktoré bojovalo v občianskej vojne v bývalej Juhoslávii o svoju nezávislosť. Chorvátske médiá nazvali vystavenie tanku "otvorenou provokáciou" a "škandálom".

Tank pred štadiónom CZ Belehrad. (zdroj: TASR/AP)

Kritikou nešetrili ani niektoré srbské organizácie, ktoré vyzvali úrady, aby tank odstránili, keďže ide o "glorifikáciu vojnových symbolov".

Minister vnútra Nebojša Stefanovič po kritike uviedol, že "repliku tanku" skontrolovali a že nepredstavuje nebezpečenstvo pre verejnosť.

Predstavitelia armády informovali, že ide o muzeálny kus.

Podľa analytika Aleksandara Radiča však ide najmä o politickú propagáciu, keďže tank postavili pred štadión týždeň po tom, ako maskovaní muži zaútočili na dva podniky v Chorvátsku, v ktorých etnickí Srbi sledovali prvý duel Crvenej zvezdy s Young Boys. Pri útokoch sa zranilo najmenej päť osôb.

Liga majstrov 2019/2020 - play off, odvety

Rosenborg Trondheim - Dinamo Záhreb 1:1 (1:0)

Góly: 11. Akintola - 71. Gojak

/prvý zápas: 0:2, postúpilo Dinamo/

FK Krasnodar - Olympiakos Pireus 1:2 (1:1)

Góly: 10. Utkin - 11. a 48. El Arabi

/prvý zápas: 0:4, postúpil Olympiakos/

Crvena zvezda Belehrad - Young Boys Bern 1:1 (0:0)

Góly: 60. Vukanovič - 82. El Fardou (vl.)

ČK: 90.+7 Tomane (CZ)

/prvý zápas: 2:2, postúpila Crvena zvezda/