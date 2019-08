Tsitsipas po prehre neudržal emócie, rozhodcu označil za zaujatého čudáka

Grécky tenista vypadol s Rusom Rubľovom.

28. aug 2019 o 10:25 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/md42xSvg2Ok

NEW YORK. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas v utorkovom neúspešnom súboji s Rusom Andrejom Rubľovom v 1. kole dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku obvinil hlavného rozhodcu stretnutia zo zaujatosti a priamo na dvorci ho označil za "čudáka".

Francúzsku národnosť Damiena Dumusoisa označil za dôvod jeho zaujatosti. "Pravdepodobne si Francúz a tí sú všetci čudní."

Napomenutie za zdržovanie hry

Grék ako nasadená osmička turnaja len veľmi ťažko znášal vypadnutie s nenasadeným Rusom, ktorý mimochodom nedávno zdolal Švajčiara Rogera Federera na podujatí ATP Masters 1000 v americkom Cincinnati.

Súvisiaci článok Gombos si na Malorke zmeral sily s bývalou svetovou jednotkou, prehral so cťou Čítajte

Ruský tenista postúpil do druhého kola po triumfe 6:4, 6:7 (5), 7:6 (7), 7:5. Tsitsipas v závere stretnutia bojoval s kŕčmi, po strate podania sa vracal na kurt len veľmi pomaly, za čo dostal upozornenie od arbitra.

Grécky hráč však napriek tomu stále zostával pri svojom vaku a vyberal si novú čelenku, kričal pri tom na Dumusois, že potrebuje viac času. Francúz ho vzápätí upozornil, že dostane penalizáciu.

"Nezaujíma ma to. Rob si čo chceš, aj tak si najhorší. Nechápem, čo proti mne máš. Asi si Francúz a tí sú všetci čudní. Všetci ste čudní!" odvetil Tsitsipas.

Konanie rozhodcu ho vraj rozhodilo

Grékovi sa nepáčilo ani to, že podľa Dumusoisa počas duelu dostával rady od svojho otca a trénera Apostolosa Tsitsipasa, čo nie je v súlade s pravidlami.

"Rozhodca bol nekorektný v tom, čo mi počas zápasu hovoril. Nechápem, čo má proti môjmu tímu. Podľa mňa nemá pravdu, pretože ja som z hľadiska nepočul od svojho tímu ani jedno slovo," povedal Stefanos Tsitsipas po zápase a doplnil, že tenis potrebuje viac empajrových rozhodcov, ktorí budú féroví rovnako voči všetkým hráčom.

Podľa Gréka konanie arbitra ovplyvnilo jeho psychiku. "Keď počas duelu dáva varovania, upozornenia na čas či nedovolený koučing, určite to má vplyv na rozmýšľanie," dodal tenista.