Kyrgios reaguje na pokutu: ATP je dosť skorumpovaná, takže ma to už ani nerozčuľuje

Austrálčana potrestali za správanie v Cincinnati.

28. aug 2019 o 10:42 TASR

Nick Kyrgios na US Open 2019.(Zdroj: Charles Krupa SITA/AP)

NEW YORK. Austrálsky tenista Nick Kyrgios označil Asociáciu profesionálnych tenistov (ATP) za skorumpovanú.

Reagoval tak na pokutu vo výške 113.000 amerických dolárov, ktorou ho tento mesiac potrestala za nešportové správanie počas zápasu druhého kola turnaja ATP Masters v Cincinnati.

V dueli, v ktorom kontroverzný Austrálčan podľahol Rusovi Karenovi Chačanovovi v troch setoch, vtedy od zlosti zlomil dve rakety, svojvoľne opustil kurt a slovne viackrát napadol empajrového rozhodcu. Po zápase si namiesto podania ruky s arbitrom pred ním odpľul.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/JDd--pVW96w

Dvadsaťštyriročný Kyrgios týmto tvrdením zareagoval na otázku, či ho pokuta mentálne ovplyvnila pred prebiehajúcim grandslamovým turnajom US Open v New Yorku. Tá nasledovala po víťazstve nasadeného hráča číslo 28 nad Američanom Stevom Johnsonom 6:3, 7:6 (1), 6:4 v 1. kole US Open.

"Ani nie. ATP je dosť skorumpovaná, takže už ma to ani nerozčuľuje." Dodatočnú otázku žurnalistu, čo presne znamená slovo "skorumpovaná", už len odrazil protiotázkou:

"Prečo sa stále bavíme o niečom, čo sa stalo pred troma týždňami a nie to tom, že som práve niekoho zdolal v 1. kole US Open?" Informovala agentúra AP.