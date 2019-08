Ibrahimovič: Na Premier League si ešte verím. Ak ma Manchester potrebuje, som tu

Švéd stále sleduje zápasy svojho bývalého klubu.

28. aug 2019 o 12:41 TASR

LOS ANGELES. Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič je otvorený možnosti návratu do anglického Manchestru United. V novembri sa mu skončí zmluva v klube zámorskej MLS Los Angeles Galaxy a 37-ročný kanonier má potom možnosti otvorené.

Ibrahimovič prišiel do MLS v marci 2018 a v 49 zápasoch strelil 46 gólov.

"V Premier League by som ešte pokojne mohol hrať. Takže ak ma United budú potrebovať, som tu," zareagoval Ibrahimovič na otázku o svojej budúcnosti.

Trofej chce aj z Ameriky

Bývalý švédsky reprezentant hral za United v sezóne 2016/2017 a strelil za nich 28 gólov. Potom ale prišlo zranenie kolena a po vzájomnej dohode hráč i klub rozviazali dvojročnú zmluvu.

Mohol tak následne odísť do USA. Ak by sa jeho návrat uskutočnil, United by mohol byť k dispozícii až v januári, keď sa opäť otvorí prestupové obdobie v Anglicku.

S klubom z Old Trafford vyhral Ligový pohár, Community Shield aj Európsku ligu UEFA. S Galaxy v decembri podpísal predĺženie kontraktu, čo následne v súvislosti s prípadným návratom na starý kontinent okomentoval:

"Má ma Galaxy, takže pardon. V Európe som si svoju prácu už odviedol. Užil som si to, získal som 33 trofejí, presunul som sa za more a dúfam, že aj tu niečo vyhrám. A až potom uvidíme, kde sa toto dobrodružstvo skončí."

Rady pre Pogbu

Bývalý hviezdny hráč Ajaxu Amsterdam, Juventusu Turín, Interu Miláno, FC Barcelona, AC Miláno či Paríža St. Germain pre médiá priznal, že stále sleduje zápasy MUFC a je v kontakte s jeho hráčmi.

"Videl som ich zápas s Crystal Palace a mali smolu. Ak by premenili penaltu, bol by to úplne iný zápas. V Anglicku ale platí, že zápas nie je rozhodnutý až dovtedy, kým rozhodca neodpíska koniec.

Všetko sa môže zvrtnúť v poslednej minúte. S Pogbom sa rozprávame. Dal som mu množstvo rád, ale určite sa o ne nepodelím s vami," citoval ho portál BBC.