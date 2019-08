Gombos o Murraym: Návrat do najlepšej desiatky? To už asi ťažko

Slovák si zahral s bývalou jednotkou.

28. aug 2019 o 17:54 Viktor Kiššimon

BRATISLAVA. Za normálnych okolností by hral v tomto čase Andy Murray v druhom kole grandslamového US Open.

Lenže operácia bedrového kĺbu pred 30 mesiacmi výrazne narušila kariéru najlepšieho britského tenistu a ten musí začínať prakticky od nuly.

Po vzdaní sa voľnej karty do mužskej i miešanej štvorhry v New Yorku využil dobré vzťahy so Španielom Rafaelom Nadalom a požiadal o voľnú kartu na účasť na jeho challengrovom podujatí v rodnej Malorke.

Organizátori mu ju s veľkou radosťou dali.

A tak namiesto turnaja s dotáciou takmer 26 miliónov eur štartuje na podujatí s dotáciou, ktorá je nižšia ako odmena pre tenistu, ktorý prehrá v úvodnom kole US Open (52 000 eur).

Po štrnástich rokoch.

Žarty ho prešli

„Pred žrebom som žartovne povedal, že ľutujem toho nešťastníka, ktorý ho dostane v prvom kole. A potom som uvidel pavúk a prestal som sa smiať,“ povedal v rozhovore pre SME slovenský tenista Norbert Gombos.