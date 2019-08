Cieľom je zahraničie. Na Slovensku zarobí solídna volejbalistka tristo eur

Slovenské volejbalistky sa radujú z víťazstva nad Bieloruskom na ME vo volejbale 2019. (Zdroj: TASR)

Päťkrát bol vyhlásený za najlepšieho ženského volejbalového trénera na Slovensku. Má skúsenosti z Česka i z Nemecka. V súčasnosti je športovým riaditeľom Slovenskej volejbalovej federácie a zápasy slovenských volejbalistiek na majstrovstvách Európy spolukomentuje pre RTVS.

"Na štadióne je atmosféra, ktorá sa dá porovnať s najväčšími akciami, ktoré boli na Slovensku," tvrdí MAREK ROJKO.

Ako hodnotíte doterajšie vystúpenie slovenských volejbalistiek na majstrovstvách Európy?

Ak to hodnotíme zo športového hľadiska, jedenapolročné obdobie, ktoré sme sa na turnaj pripravovali, hráčky zvládli výborne. Vedeli sme, aká kvalita súperov nás čaká, najmä v prvých troch zápasoch. V prvom zápase so Španielkami hráčky zvládli stres v kombinácii so skvelou atmosférou, ktorú bežne nezažívajú.

V úvodných troch zápasoch Slovenky zdolali Španielsko, Švajčiarsko a Bielorusko. Bolo to prekvapujúce?

Objektívne sme verili, že máme kvalitu, aby sme zdolali Španielky. Švajčiarsko bol súper z najnižšieho výkonnostného koša a s troma bodmi sme počítali. S Bieloruskami sme mali rôzne skúsenosti. Už sme s nimi vyhrali aj prehrali. Je to družstvo na úrovni prvej dvanástky v Európe. Vedeli sme, že víťazstvo nám otvára možnosť skončiť vyššie v skupine. Bolo to však na hrane.

Vo štvrtom zápase Slovenky prehrali proti Nemecku 1:3. Naoko sa mohlo zdať, že to bol vyrovnaný zápas. Je to tak?

Po volejbalovej stránke bol vyrovnaný len druhý a možno krátka pasáž štvrtého setu. Ľudia, ktorí volejbalu rozumejú, to museli vidieť. Trápili sme sa v niektorých činnostiach. Súviselo to aj so stavom, v ktorom sa hráčky nachádzali. Nikto netušil, že s Nemkami budeme hrať o prvé miesto v skupine.

Na dievčatá toho bolo dosť. Hoci to nebolo Nemecko spred dvoch rokov, ktoré hralo finále európskeho šampionátu, stále má obrovskú kvalitu. Vo svetovom rebríčku je šieste. V kútiku duše sme dúfali, že by sme s nimi mohli uhrať aspoň tajbrejk. Neboli sme ďaleko, ale ani príliš blízko.

Akú zásluhu má na slovenských výkonoch taliansky tréner Marco Fenoglio? Čo sa zmenilo po jeho príchode?