Postup slávili svojsky. Po Belehrade sa premával transportér, po Záhrebe traktor

Oba tímy si zahrajú v Lige majstrov.

28. aug 2019 o 17:26 SITA

BELEHRAD. Areál belehradského futbalového štadióna Marakana zdobí už nejaký čas bojový tank sovietskej výroby T-55, ktoré sa používali v 90. rokoch minulého storočia počas krvavej občianskej vojny na Balkáne v krajinách bývalej Juhoslávie.

Teraz pribudol aj obrnený transportér, na ktorom fanúšikovia Crvenej zvezdy v utorok oslavovali aj s niektorými hráčmi postup do hlavnej skupinovej fázy Ligy majstrov.

Do nej sa dostali druhú sezónu za sebou, keď v odvete play off remizovali doma so švajčiarskym Young Boyes Bern 1:1. Týždeň predtým sa tímy rozišli zmierlivo 2:2, Belehradčanov posunul ďalej vyšší počet strelených gólov na ihrisku súpera.

Po odvete vyšli priaznivci CZ do ulíc, kde si spolu s hráčmi jazdou na transportéri užívali postupovú radosť.

Nie je jasné, kto ho poskytol takisto ako spomenutý tank, ktorý vyvolal znepokojujúce reakcie v Chorvátsku, keďže podľa nich ide o provokáciu symbolizujúcu intervenciu srbskej armády počas krviprelievania v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch.

Fanúšikovia Dinama Záhreb zareagovali v chorvátskej metropole zaparkovaním hrdzavého traktora pred štadiónom svojho klubu.

Traktor symbolizuje exodus desiatok tisíc Srbov z Chorvátska v roku 1995 počas ofenzívy chorvátskej armády.

Dinamo sa tiež kvalifikovalo do skupinovej fázy po výsledkoch 2:0 a 1:1 proti nórskemu Rosenborgu Trondheim.