Šatan: Môj vzťah s Chárom? Akoby to bola atrakcia

Ramsay by mal ostať pri reprezentácii.

28. aug 2019 o 20:39 Igor Dopirák

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/WXSWV_32bXo

BRATISLAVA. Na konci júna sa stal novým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Suverénne. Miroslav Šatan získal 229 hlasov, jeho súper Jaromír Šmátrala 99.

Tesne pred voľbami sa kandidatúry vzdal Dárius Rusnák.

Šatanovo zvolenie do funkcie šéfa zväzu okrem iného predznamenáva, že Kanaďan Craig Ramsay by mal pokračovať ako tréner seniorskej reprezentácie.

Generálny manažér? Záleží aj na Ramsaym

"Nové mená nemám, mám staré meno. Ramsay za dva roky nastavil nový trend a zmenil pohľad na hru reprezentačného výberu. A fanúšikovia to ocenili," uviedol Šatan v relácii Overtime na Ticketportal TV, ktorú moderuje Boris Valábik.

"Boli by sme radi, ak by Craig pokračoval vo funkcii trénera. Som s ním v intenzívnom kontakte a verím, že sa dohodneme," priznal nový prezident SZĽH.

Súvisiaci článok Pálffymu môže ponuka zatvoriť ústa. Stane sa generálnym manažérom? Čítajte

Otázkou tiež je, kto bude novým generálnym manažérom reprezentácie. Doteraz túto funkciu zastával práve Šatan.

"Prioritou je výber trénera, potom budeme hľadať generálneho manažéra. Ak Craig ostane, budeme hľadať človeka, ktorý je v jeho koncepcii znalý, aby nevznikol žiadny konflikt," doplnil Šatan.

Na hľadanie generálneho manažéra majú podľa jeho slov ešte čas, prvým turnajom seniorskej reprezentácie bude až novembrový Nemecký pohár.

Brali ohľad na 67 rodín

Šatan ako člen Ligovej rady v nedávnych týždňoch rozhodoval aj o návrate Slovana Bratislava do Tipsport ligy.

Jednou z podmienok bolo, aby bratislavský klub splatil všetky dlhy voči hráčom a trénerom. Tie si vyrobil počas pôsobenia v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL).

Dohromady dlhoval 67 hráčom a trénerom približne tri milióny eur. V súčasnosti má s väčšinou podpísané splátkové kalendáre.

“ Kritici akoby si neuvedomovali, že je 67 rodín, ktoré čakajú na peniaze. „ Miroslav Šatan

"Je paradoxné, že KHL nechala, aby Slovan robil dlhy a napriek tomu naďalej fungoval. SZĽH bral ohľad na hráčov a trénerov. Už tu vnímam pozitívne vstup zväzu do fungovania ligy, aby urobil podmienky, ktoré donútili Slovan sa s hráčmi dohodnúť," tvrdil Šatan.

Ak Slovan nebude plniť svoje záväzky, počas sezóny mu môžu licenciu odobrať.

"Hráči by mohli ďakovať zväzu alebo mu poslať ďakovné pohľadnice za to, že peniaze uvidia. Ak by Slovan padol, nielenže by hráči nemali peniaze, ale malo by to dopad aj na juniorov a dorast. Mohlo to znamenať koniec Slovana ako takého," upozornil Šatan.

Osobne nerozumie kritikom, ktorí zväzu vyčítajú, že Slovan dostal licenciu.

"Akoby si neuvedomovali, že je 67 rodín, ktoré čakajú na peniaze. Naša agenda bola, aby hráči peniaze dostali. Nemyslím si, že Slovan bude naďalej hazardovať so svojím menom," doplnil.

Šatan: S Chárom máme normálny vzťah

Šatan na záver rozhovoru priznal, že nerozumie, prečo sa fanúšikovia a médiá ešte stále zaujímajú o jeho vzťah so Zdenom Chárom.

Ich spor sa začal v novembri 2012, keď vo vzájomnom súboji Chára po tvrdom strete zranil Šatana. Uzmierili sa v júli 2014.

"Náš vzťah je normálny. Fungovali sme spolu na Svetovom pohári 2016, nedávno sme boli spolu na golfovom turnaji, rozprávali sme sa pred hotelom," priznal.

"Neviem, či to niektorí vnímajú ako neuzavretú vec alebo ako atrakciu. Ale pre nás je už nezaujímavé sa k tomu vracať," dodal Šatan.