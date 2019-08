Federer stratil set aj v druhom kole, no postúpil. Štyri sety potreboval aj Nišikori

Nasadená dvanástka na duel nenastúpila.

28. aug 2019 o 20:48 (aktualizované 28. aug 2019 o 22:17) TASR

NEW YORK. Bulharský tenista Grigor Dimitrov postúpil bez boja do tretieho kola dvojhry na grandslamovom US Open. Jeho súper v druhom kole, dvanásty nasadený Chorvát Borna Čorič, odstúpil z turnaja pre problémy s kolenom.

Ďalej ide aj siedmy nasadený Japonec Kei Nišikori, finalista z roku 2014 zdolal v pozícii nasadenej sedmičky domáceho Američana Bradleyho Klahna 6:2, 4:6, 6:3, 7:5.

Úlohu favorita potvrdil aj tretí nasadený Švajčiar Roger Federer, ktorý zdolal Damira Džumhura z Bosny a Hercegoviny 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

Rekordér v počte grandslamových titulov v mužskom singli mal rovnako ako v dueli prvého kola s Indom Sumitom Nagalom pomalší štart a úvodný set prehral.

V ďalšom priebehu zápasu mal však navrch vďaka rýchlemu, agresívnemu tenisu s veľkým množstvom forhendových winnerov. V dôležitých momentoch si dokázal pomôcť kvalitným podaním, darilo sa mu aj na sieti.

US Open 2019 - muži, 2. kolo

Roger Federer (3-Švajč.) - Damir Džumhur (BaH) 3:6, 6:2, 6:3, 6:4

Kei Nišikori (7-Jap.) - Bradley Klahn (USA) 6:3, 4:6, 6:3, 7:5

Grigor Dimitrov (Bul.) - Borna Čorič (12-Chor.) - bez boja