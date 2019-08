Chcel by som v skupine Chelsea, Tottenham aj Liverpool, vraví tréner Slavie po postupe

Slavia si zahrá skupinovú fázu Ligy majstrov.

29. aug 2019 o 10:01 TASR

PRAHA. Futbalisti Slavie Praha sa po dvanástich rokoch dočkali účasti v skupinovej fáze Ligy majstrov. Český majster zvládol odvetu s rumunským Klužom a okrem štedrej finančnej odmeny ho čaká minimálne šesť zápasov v najprestížnejšej súťaži na svete.

Futbalisti Slavie položili základy úspechu už v prvom dueli, keď v Rumunsku zvíťazili 1:0 a rovnakým výsledkom sa skočila aj stredajšia odveta.

"Ani neviem čo mám povedať. Sme nesmierne šťastní a hrdí. Jedna vec sú ciele, druhá sny. Veď pred šiestimi rokmi som bol iba v tretej lige v Měcholupoch, teraz sme postúpili do Ligy majstrov.

Je to obrovská úľava a zadosťučinenie práci, ktorú sme vlani v zime odštartovali," povedal pre iDnes.cz tréner Slavie Jindřich Trpišovský.

Slavia Praha môže nadviazať na skvelé vystúpenie v minulosezónnej edícii Európskej ligy. Postúpila zo skupiny a prebojovala sa až do štvrťfinále. V ňom napokon po sympatickom výkone nestačila na neskoršieho finalistu FC Chelsea.

"Keď sme už postúpili do skupiny, budeme sa chcieť prezentovať čo najlepšie. Odohrali sme vynikajúce zápasy so Sevillou, Chelsea či Genkom a Petrohradom a ja pevne verím, že aj teraz to bude rovnaké," pokračoval Trpišovský.

Za postup medzi elitných 32 európskych mužstiev UEFA zaplatí Slavii 400 miliónov českých korún, ďalších 115 miliónov za klubový koeficient. Ďalšie peniaze si môže Slavia zarobiť za výsledky, nehovoriac o príjmoch zo vstupného.

Vo štvrtkovom žrebovaní bude figurovať vo štvrtom výkonnostnom koši. Na jeseň sa tak v Edene môžu predstaviť obhajca FC Liverpool, Bayern Mníchov, Juventus Turín či Real Madrid.

"Najradšej by som bol, aby sme mali v skupine Tottenham, Chelsea aj Liverpool, to však nie je možné. V každom prípade by sme chceli anglický tím, pretože zápas na ostrovoch je skvelý zážitok, niečo noblesné. Krásny by bol aj Juventus Turín, ak by pricestoval Cristiano Ronaldo," dodal Trpišovský.