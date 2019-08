Záchrana prišla na poslednú chvíľu. Bolton získal investora a vyhol sa zániku

Futbalový tradičný klub pokračuje.

29. aug 2019 o 10:42 TASR

BOLTON. Jeden z najstarších anglických futbalových klubov Bolton Wanderers sa vyhol zániku. V stredu sa podarilo skompletizovať jeho predaj. Novým majiteľom je spoločnosť Football Ventures.

Bolton bol od mája pod nútenou správou, v pondelok sa zdalo, že Wanderers predsa zaniknú, keď zlyhali vyjednávania o predaji. Správcovi Paulovi Appletonovi sa však napokon podarilo dosiahnuť dohodu.

"Bola to jedna z mojich najkomplikovanejších úloh, ale som rád, že sa nám to podarilo úspešne vyriešiť," citoval Appletona web The Independent.