Momentálne nevidím žiadneho lídra slovenského tenisu, vraví Hrbatý

29. aug 2019 o 13:57 SITA

BRATISLAVA. Slovenský tenis prišiel po 25 rokoch o úctyhodnú bilanciu. Po odohraní presne 100 grandslamových turnajoch sa stalo, že žiaden hráč alebo hráčka spod Tatier nepostúpili do druhého kola turnaja tzv. veľkej štvorky.

Podľa bývalého 12. hráča rebríčka ATP Dominika Hrbatého boli príčinami neúspechu nie najlepšia forma a tiež náročný žreb.

Takisto ho mrzelo, že z mužskej kvalifikácie sa neprebojoval do hlavnej fázy ani jeden z trojice Lukáš Lacko, Norbert Gombos a Filip Horanský.

Lacko mal hrateľného súpera

"Je to šport, nie vždy sa podarí vyhrať. Dievčatá som príliš nesledoval a sústredil som sa skôr na mužské zápasy. Chlapci však momentálne nemajú takú formu ako pred mesiacom. Na druhej strane, mali aj ťažkých súperov ako Čilič alebo Bedene.

Čo sa týka kvalifikantov, nebolo to úplne zlé a viacerí mali šancu postúpiť do hlavnej fázy. Norbert Gombos mal dobre rozohraný zápas, ale nevyšlo mu to. Lukáš Lacko prehral vo finále kvalifikácie s Kamkem, čo bol, myslí si, ´hrateľný´ súper," povedal v rozhovore pre agentúru SITA Dominik Hrbatý.

Ešte donedávna viedol Hrbatý z pozície trénera Martina Kližana, ktorý v rebríčku figuruje na 83. mieste. Ten podľahol v úvodnom kole šampiónovi US Open 2014 Marinovi Čiličovi 0:3 na sety.

Davis cupu môže horšia forma pomôcť

"Martinov výkon nebol zlý, hoci nemá najlepšiu formu. Treba sa z toho poučiť. Musí nájsť systém ako vyhrávať dôležité lopty, pretože aj na turnajoch, ktoré hral pred US Open, mal zápasy takmer vyhrané, ale ich nedotiahol do úspešného konca.

Tenis je veľmi náročný na psychiku a rozhodnúť sa treba v zlomku sekundy. Je to otázka tréningu alebo zvládnutia niekoľkých zápasov v sérii," pokračoval rodák z Bratislavy.

Dominik Hrbatý je aj kapitán slovenského daviscupového tímu, ktorý 13.- 14. septembra čaká konfrontácia so Švajčiarskom v I. skupine euroafrickej zóny. Finalista tejto súťaže z roku 2005 si myslí, že nevydarené US Open môže jeho zverencom paradoxne pomôcť.

"Z môjho pohľadu ako trénera je možno aj dobré, že hráči nie sú na vrchole formy. K zápasom pristúpia s väčším rešpektom, pokorou, nedôjde k uspokojeniu a pred domácim publikom budú chcieť predviesť dobrý výkon," vyjadril sa Hrbatý.

Nádejou je Kovalík či Kužmová

"Pomôže im tímová atmosféra a dostane ich do pohody. Krásne sa to ukázalo tento rok v prípade Kanady. Félix Auger-Aliassime prišiel s katastrofálnou formou, ale počas Davisovho pohára sa chytil a potom vyhrával všetko, čo sa dalo," dodal.

O dlhoročnú sériu Slovenska s aspoň jedným účastníkom v druhom kole "grandslamu" sa najviac pričinili spomenutý Hrbatý či ženské stálice Daniela Hantuchová a Dominika Cibulková. Otázkou je, kto budú ich nástupcovia.

"Ťažko povedať, momentálne nevidím niekoho, kto by bol lídrom slovenského tenisu. Pravidelne však vyhrávať jedno - dve kolá na grandslamovom turnaji je reálne.

Záleží už len na hráčoch ako Kovalík, Gombos alebo napríklad Kužmová, aby sa v v tých dôležitých chvíľach rozhodovali správne. Určite majú potenciál na to, aby vyhrávali zápasy na veľkých turnajoch," dodal pre SITA dvojnásobný víťaz Hopmanovho pohára.