Kovalík postúpil na US Open do druhého kola štvorhry

Slovák bojuje po boku Španiela.

29. aug 2019 o 22:26 TASR

NEW YORK. Slovenský tenista Jozef Kovalík so Španielom Alebrtom Ramosom-Vinolasom sa prebojovali do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

V 1. kole si poradili so švédsko-rakúskym párom Robert Lindstedt, Filip Oswald 3:6, 6:4, 7:6 (5).

US Open 2019 - muži - štvorhra - 1. kolo