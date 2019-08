Pohroma Slovákov na US Open pokračuje, nečakane vypadol aj Polášek s Dodigom

Vypadol aj Igor Zelenay.

30. aug 2019 o 8:01 SITA

BRATISLAVA. V druhom kole na grandslamovom turnaji US Open sa definitívne predstaví iba jeden Slovák - Jozef Kovalík vo štvorhre po boku Španiela Alberta Ramosa-Viňolasa.

Nečakane totiž neuspel Filip Polášek, 30. hráč rebríčka ATP vo štvorhre.

Momentálne najlepší slovenský deblista a jeho chorvátsky deblový partner Ivan Dodig (13. v renkingu) v prvom kole ako nasadené jedenástky nestačili na americké duo Jack Sock - Jackson Withrow a prehrali 4:6, 6:7 (2).

Súvisiaci článok Momentálne nevidím žiadneho lídra slovenského tenisu, vraví Hrbatý Čítajte

Víťazi nedávneho turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati a semifinalisti Wimbledonu si poriadne skomplikovali možnú účasť na koncoročnom Turnaji majstrov Nitto ATP Finals v Londýne.

Na to, aby sa predstavili medzi osmičkou najlepších deblových párov na svete, potrebovali dobrý výsledok z New Yorku. Pred US Open im v tomto spoločnom rebríčku štvorhry patrila dvanásta priečka.

Prvé kolo štvorhry vo Flushing Meadows znamenalo stopku aj pre ďalšieho skúseného slovenského deblistu Igora Zelenaya.

Spolu s Argentínčanom Andresom Moltenim prehrali s argentínsko-portugalským tandemom Leonardo Mayer, Joao Sousa 2:6, 4:6.

US Open 2019 - štvorhra mužov, 1. kolo

Jack Sock, Jackson Withrow (USA) - Ivan Dodig, Filip Polášek (Chor./SR-11) 6:4, 7:6 (2)

Leonardo Mayer, Joao Sousa (Arg./Portug.) - Igor Zelenay, Andres Molteni (SR/Arg.) 6:2, 6:4

Jozef Kovalík, Albert Ramos-Viňolas (SR/Šp.) - Robert Lindstedt, Philipp Oswald (Švéd./Rak.) 3:6, 6:4, 7:6 (5)