Zaradila sa k legendám ako Michael Jordan. Hejkovú uviedli do Siene slávy FIBA

Je prvou Slovenkou v Sieni Slávy FIBA.

30. aug 2019 o 8:44 TASR

PEKING. Slovenskú basketbalovú trénerku Natáliu Hejkovú uviedli slávnostne do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Spolu s ňou sa tejto pocty dostalo na ceremónii v Pekingu ďalším desiatim novým členom.

Hejková je najúspešnejšia trénerka histórie Európskej ligy (Euroligy), aktuálne má na konte päť trofejí. V roku 1999 a 2000 triumfovala s Ružomberkom, 2007 a 2008 so Spartakom Moskovská oblasť a pred štyrmi rokmi prekvapivo uspela vo Final Four s USK Praha.

Celkovo sa medzi najlepšou štvorkou Euroligy objavila už 13-krát. Mimoriadne úspechy dosiahla aj na ligových scénach, vo svojej zbierke má 22 titulov zo štyroch rôznych krajín.

"Som veľmi hrdá na to, že tu môžem byť medzi týmito skvelými ľuďmi. Teší ma, že som mohla prísť na túto ceremóniu z tak malej krajiny, ako je Slovensko. Z pohľadu ženského basketbalu to znamená pre mňa veľmi veľa. Som hrdá na to, že môžem byť medzi takými osobnosťami, ako napríklad trénerka Lidia Alexejevová a tiež medzi takými hráčmi, stačí povedať jedno meno - Michael Jordan," uviedla Hejková pri ďakovnej reči.

"Znamená to pre mňa veľmi veľa. Myslím si, že na mojej basketbalovej ceste som stretla množstvo skvelých ľudí, manažérov, asistentov trénerov a hráčok. Z tohto dôvodu som tu, preto si ma FIBA vybrala. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Nemôžem zabudnúť na svoju rodinu a na moju najväčšiu fanúšičku - mamu," dodala.

Počas svojej bohatej kariéry na trénerskej lavičke sa predstavila aj na olympijských hrách, majstrovstvách sveta či Európy.

S reprezentáciou Slovenska obsadila na svetovom šampionáte 1998 ôsme miesto, o rok neskôr na ME vybojovala štvrtou priečkou účasť na olympiáde v Sydney.

Z pozície asistentky trénera má striebro z ME 1997 (so Slovenskom), zlato z ME 2007 (s Ruskom) a bronz z OH 2008 (s Ruskom).

Hejková je tiež držiteľka mnohých individuálnych ocenení, je viacnásobná víťazka ankety Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) v kategórii "Tréner roka". Ocenili ju ako najúspešnejšiu slovenskú trénerku basketbalistiek v 20. storočí.

V Eurolige ju vyhlásili za najlepšiu trénerku sezóny 2014/2015. Z pozície hlavnej trénerky viedla ženský "výber sveta" na All Star Game FIBA v rokoch 2006 a 2007. Od minulého roka je členka Siene slávy slovenského basketbalu.

Slovensko má tak prvého zástupcu medzi významnými osobnosťami svetového basketbalu. Hejkovú vybrali spolu s ďalšími členmi spomedzi viac ako 150 kandidátov.

Spolu so slovenskou trénerkou sa dostali do Siene slávy FIBA v kategórii hráči: Janeth Arcainová (Brazília), in memoriam Margo Dydeková (Poľsko), Atanas Golomejev (Bulharsko), Alonzo Mourning (USA), Fabricio Oberto (Argentína), José Ortiz (Portoriko), Mohsen Medhat Warda (Egypt) a Jiří Zídek starší (Česko). Medzi trénermi uviedli Bogdana Tanjeviča (Čierna Hora) a in memorian Mou Cuo-jün (Čína).

Natália Hejková (vizitka)

Narodila 7. apríla 1954 v Žiline

Hráčska kariéra:

Žilina

Slavia VŠ Praha

TJ SCP Ružomberok

Trénerská kariéra:

SCP Ružomberok (1987-2003)

MKB Euroleasing Šopron (2003-2006)

Spartak Moskovská oblasť (2006-2008)

Dinamo Moskva (2008-2009)

Ros Casares Valencia (2011)

ZVVZ USK Praha (2012- );

reprezentácia Slovenska - hlavná trénerka (1998-2000, 2011)

asistentka trénera (1997)

reprezentácia Ruska - asistentka trénera (2006-2008)

Trénerské úspechy:

3. miesto z OH 2008

1. miesto z ME 2007

2. miesto z ME 1997

5x víťazka Európskej ligy (Euroligy) - SCP Ružomberok (1999, 2000), Spartak Moskovská oblasť (2007, 2008), USK Praha (2015)

13x účasť vo Final Four Európske ligy

2. miesto na Golden Cup - neoficiálne majstrovstvá sveta klubov (1998)

10x majsterka Slovenska (1993-2002)

7x majsterka Česka (2013-2019)

3x majsterka Československa (1991-1993)

2x majsterka Ruska (2007, 2008)

víťazka Super Cupu (1994)

víťazka Maďarsko-slovenského pohára (1995)

víťazka Európskeho superpohára (2015)

individuálne úspechy:

majsterka Československa (1973)

víťazka Pohára Liliany Ronchettiovej (1976)

držiteľka Radu Ľudovíta Štúra III. triedy (1998)

držiteľka Krištáľového krídla v kategórii šport (2000)

ocenenie "Najúspešnejšia slovenská trénerka basketbalistiek v 20. storočí"

trénerka "Výberu sveta" na All Star Game FIBA (2006, 2007)

Zlatá plaketa ministerstva zahraničných vecí SR za mimoriadny š športový prínos a vynikajúcu prezentáciu Slovenska v zahraničí (2014)

ocenenie "Najlepšia trénerka" Európskej ligy (2015)

členka Siene slávy slovenského basketbalu (od roku 2018)

viacnásobná víťazka ankety SBA - Tréner roka

členka Siene Slávy FIBA (2019)