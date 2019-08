Pencová: V minulosti by nás Talianky podcenili. Vybudovali sme si rešpekt

Slovenky dostali najťažšieho súpera.

30. aug 2019 o 16:33 TASR

BRATISLAVA. Slovenským volejbalovým reprezentantkám neboli dopriate želané súperky na osemfinále majstrovstiev Európy.

Namiesto Belgičaniek pricestujú do Bratislavy Talianky a tie budú napriek prehre s Poľkami v záverečnom stretnutí skupinovej fázy a presunu z Lodže jednoznačnými favoritkami na postup.

Duel, ktorý sa na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu začne v nedeľu o 18.00 h, bude špecifický pre trénera Marca Fenoglia či blokárku Jaroslavu Pencovú.

Fenoglio je realista

Taliansky kouč povedie Slovenky v boji proti svojim krajankám.

"Bolo by pre nás lepšie, keby sme hrali s Belgičankami, lebo by sme mali väčšiu šancu postúpiť do štvrťfinále. Na druhej strane, toto je pre mňa špeciálne, budú to vysielať aj v Taliansku.

Súvisiaci článok Tréner Sloveniek si vydupal bojovnosť trestami. Nie sú za hranou, tvrdí Rojko Čítajte

Mám mnoho priateľov na opačnej strane. Pre Slovensko to bude úžasná udalosť, neviem, či tu už niekedy Taliansko hralo, tobôž nie v osemfinále ME," povedal Fenoglio, ktorý si uvedomuje úlohu papierového outsidera:

"Taliansko je jeden z troch najlepších tímov na svete. Musíme byť realisti, ak budú hrať naplno, nemáme šancu. Sú silnejšie, videli sme, čo sa stalo proti Ruskám.

Myslím si, že Taliansko je ešte silnejšie než Rusko, môžeme si predstaviť, ako to bude vyzerať, keď budú hrať ako Rusky vo štvrtok. Nemyslím si, že majú slabiny, no v každom prípade musíme bojovať."

Talianky hrajú volejbal, aký sa nevidí každý deň

Skúsenosti z Apeninského polostrova má aj 29-ročná Pencová vďaka pôsobeniu v klube SAB Legnano (2017-2018). Následne zamierila do poľskej Lodže, kde sa práve odohrala B-skupina šampionátu:

“ Duel Talianok bol plný výkyvov, ukázali, že aj ich môže niekedy zastihnúť strata koncentrácie. Rusky však ukázali, že sme si u súperov vybudovali rešpekt. Možno v minulých rokoch by sa stalo, že by nás podcenili, dnes s tým už nemôžeme rátať. Myslím si, že sa pripravia absolútne zodpovedne a pristúpia k zápasu na sto percent. „ Jaroslava Pencová

"Mohla som zostať v Taliansku, ale chýbal mi tam boj o medaily. Bolo moje rozhodnutie, že som chcela ísť bližšie k domovu do Poľska. Vôbec sa na to nepozerám, že idem ja ukázať, že som mohla ešte hrať v Taliansku.

Musíme si to užiť ako kolektív, prežili sme spolu celé leto a družstvo si zaslúži dobrý výkon na koniec."

Slovenky ho budú potrebovať, pokiaľ chcú pomýšľať na priaznivejší výsledok ako v stretnutí s Ruskami, v ktorom uhrali v jednom sete nanajvýš štrnásť bodov.

Talianky síce podľahli Poľkám, no tie podľa Pencovej tiež patria k okruhu favoritiek: "Sledovali sme zápas v skupine v Poľsku a pocity boli možno ešte horšie, ako keď sme prehrali s Ruskom, naozaj sme si viac priali Belgicko.

Taliansko je jeden z najlepších národných tímov na svete, nieto v Európe. Bude veľmi ťažké bojovať o víťazstvo v tomto zápase. Na druhej strane, je to obrovský zážitok. To, aký hrajú volejbal, sa nevidí každý deň.

Od prvej do poslednej hráčky nemajú ani jednu technickú chybu v prevedení akejkoľvek hernej činnosti. Sú svetová trieda, nám určite pomôže, keď ich odtlačíme od siete a nebudeme sa báť tlačiť na servise. Určite si to pôjdeme užiť a odvďačiť sa za podporu počas celého šampionátu."

Dvojsečná zbraň

Slovenky sa meno osemfinálového protivníka dozvedeli až vo štvrtok neskoro večer, keďže súboj Poľsko - Taliansko bol na programe úplne na záver skupinovej fázy a navyše sa skončil päťsetovou bitkou.

Súvisiaci článok Najlepšia Ruska zarába toľko ako Šporar. Palgutová: Sme na dne Čítajte

"Do večera nebolo jasné, s kým hráme, skaut ani tréneri nevedeli, na koho sa chystať. Zápas, samozrejme, ukázal nejaké veci, ale Poľsko je favorit minimálne do najlepšej päťky a má úplne iné družstvo ako my.

Ťažko to porovnávať s nami, Poľky majú dve hráčky pod dva metre a možno najlepšiu nahrávačku na svete z talianskej ligy," dodala Pencová a naznačila, že Fenogliove zverenky si vydareným úvodom šampionátu s víťazstvami nad Španielskom, Švajčiarskom i Belgickom tak trocha uplietli na seba bič:

"Duel Talianok bol plný výkyvov, ukázali, že aj ich môže niekedy zastihnúť strata koncentrácie. Rusky však ukázali, že sme si u súperov vybudovali rešpekt. Možno v minulých rokoch by sa stalo, že by nás podcenili, dnes s tým už nemôžeme rátať. Myslím si, že sa pripravia absolútne zodpovedne a pristúpia k zápasu na sto percent."