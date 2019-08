Funkcionári ju potrestali za tučnotu. Dala im skvelú odpoveď

Americká tenistka sa postarala v New Yorku o zatiaľ najväčšie prekvapenie.

30. aug 2019 o 17:27 Viktor Kiššimon

Taylor Townsendová postúpila do 3.kola US Open.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Ak by ste na ulici stretli Taylor Townsendovú a vedeli by ste, že je profesionálna športovkyňa, s veľkou pravdepodobnosťou by ste ju poslali skôr do guliarskeho kruhu ako na tenisový dvorec.

Dvadsaťtriročná Američanka má totiž výraznú nadváhu a medzi zväčša vyšportovanými tenistkami vyčnieva.

Po štvrtkovej newyorskej noci však vyčnieva nielen hmotnosťou. Po prvý raz v kariére zdolala hráčku z najlepšej desiatky svetového rebríčka. Potrebovala na to jedenásť pokusov. Aj preto sa po výhre 2:6, 6:3, 7:6 nad Simonou Halepovou nesmierne tešila.

„Toto víťazstvo pre mňa znamená veľmi veľa. Dostať sa až sem bola veľmi dlhá cesta,“ povedala talentovaná tenistka v rozhovore priamo na dvorci bývalej deblovej šampiónke Rennea Stubbsovej.

Stopka za kilogramy

Townsendová má za sebou skvelý príbeh. Keď mala 15 rokov a bola juniorskou svetovou jednotkou, Americká tenisová asociácia (USTA) jej odmietla udeliť voľnú kartu do hlavnej súťaže i do kvalifikácie US Open a prestalo ju finančne podporovať.

Dôvod? Jej postava. Od juniorských čias totiž, viac či menej úspešne, bojuje s nadváhou. Vedenie asociácie vysvetľovalo svoje rozhodnutie motivačne. Profesionálny tenis by vraj mohol byť pre jej zdravie v jej fyzickom stave nebezpečný.

Pre pätnásťročnú tenistku to bol šok. Argumentovala, že nikto by nemal určovať, ako by mal človek a tenista vyzerať. Možno aj preto v žiadnej svojej vizitke neuvádza hmotnosť.

Ale nevzdala sa. O rok si po prvý raz zahrala hlavnú súťaž na grandslamovom Roland Garros a postúpila do tretieho kola.

Aj keď schudnem, prsia a zadok mi zostanú

Townsendová nie je jedinou tenistkou, ktorá nosí pár kilogramov navyše. V minulosti sa k tejto téme vyjadrila aj Serena Williamsová.

„Aj keby som schudla desať kíl, stále mi zostanú veľké prsia a stále budem mať taký zadok,“ citovalo ju CBS.