Plíšková zdolala Jabeurovú a postúpila do osemfinále dvojhry

Česká tenistka zvíťazila 6:1, 4:6, 6:4.

30. aug 2019 o 20:01 (aktualizované 30. aug 2019 o 20:48) TASR

NEW YORK. Česká tenistka Karolína Plíšková nasadená ako tretia sa dostala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.

V piatkovom stretnutí 3. kola zdolala Ons Jabeurovú z Tuniska 6:1, 4:6, 6:4.

US Open 2019 - ženy - dvojhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Ons Jabeurová (Tun.) 6:1, 4:6, 6:4

Petra Martičová (22-Chor.) - Anastasija Sevastovová (12-Lot.) 6:4, 6:3