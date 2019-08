Etapu číslo osem na Vuelte ovládol Arndt, preteky majú nečakaného lídra

V nedeľu čaká cyklistov náročná horská etapa.

31. aug 2019 o 18:46 TASR

Vuelta a Espaňa 2019

8. etapa (Valls - Igualada, 166,9 km)

1. Nikias Arndt Nemecko Sunweb 3:50:48 2. Alex Aranburu Španielsko Caja Rural - Seguros RGA 3:50:48 3. Tosh van der Sande Belgicko Lotto Soudal 3:50:48 4. Ruben Guerreiro Portugalsko Kaťuša Alpecin 3:50:48 5. Jonas Koch Nemecko CCC 3:50:48 6. Dylan Teuns Belgicko Bahrajn-Merida 3:50:48 7. Jonathan Lastra Španielsko Caja Rural - Seguros RGA 3:50:48 8. Tobias Ludvigsson Švédsko Groupama-FDJ 3:50:48 9. Fernando Barcelo Španielsko Euskadi-Murias 3:50:48 10. Sergio Henao Kolumbia Tím SAE 3:50:48

IGUALADA. Nemecký cyklista Nikias Arndt z tímu Sunweb sa stal víťazom 8. etapy pretekov La Vuelta a Espaňa, ktorá merala 166,9 km a mierila z Vallsu do Igualady.

V špurte pretekárov z úniku zdolal Španiela Alexa Aranburua z tímu Caja Rural - Seguros RGA a Belgičana Tosha van der Sandeho z Lotto-Soudal. Novým držiteľom červeného dresu pre priebežne prvého pretekára sa stal Francúz Nicolas Edet z Cofidisu.

Etapa mala klasikársky charakter. Na trati bola iba jedna vrchárska prémia druhej kategórie. Oveľa viac ako profil do jej priebehu zasiahlo počasie.

Do úniku sa dostala pätnástka cyklistov. Tím Astana sa snažil jeho náskok kontrolovať, no aj vďaka intenzívnemu dažďu to vzdal. Kolumbijčan Miguel Angel Lopez si tak už tretíkrát vyzliekol červený dres po jednom dni.

Dva kilometre pred cieľom zaútočil Čech Zdeněk Štybar, no zvyšný členovia úniku ho dobehli. Arndt bol pri konfrontácii s ostatnými v úplnom závere suverénny.

"Už včera som avizoval, že sa chcem dostať do úniku a dnes sa mi to podarilo. Záverečný útok som si skvele načasoval. Vždy som chcel vyhrať aspoň jednu etapu na každej Grand Tour a dnes som oficiálne zvíťazil na druhej," povedal do mikrofónu Eurosportu šťastný Arndt.

Nicolas Edet finišoval v skupine na 11. mieste a dres pre celkového lídra mu doslova spadol z neba.

"Vlani sa z nášho tímu podarilo obliecť do červeného Jesúsovi Herradovi. Vtedy som uveril, že to môžem dokázať aj ja. Chcel som tu niečo ukázať a podarilo sa," vyhlásil.

V nedeľu čaká cyklistov náročná horská etapa z Andorry la Vella do Cortals d'Encamp. Bude mať iba 94,4 km, no v jej strede čaká vrchol HC kategórie Coll de Gallina a záver bude na kopci prvej kategórie.

