Kovalík končí na US Open aj vo štvorhre. Nestačili na nasadené dvojky

Vo dvojhre skončil v prvom kole.

31. aug 2019 o 19:02 TASR

NEW YORK. Slovenský tenista Jozef Kovalík so Španielom Albertom Ramosom-Vinolasom skončili vo štvorhre na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v 2. kole.

V New Yorku prehrali v sobotnom stretnutí s favorizovanými dvojkami "pavúka" Poliakom Lukaszom Kubotom a Brazílčanom Marcelom Melom za 72 minút 3:6, 4:6.

US Open - štvorhra - 2. kolo:

Lukasz Kubot, Marcelo Melo (2-Poľ./Braz.) - Jozef KOVALÍK, Albert Ramos-Vinolas (SR/Šp.) 6:3, 6:4