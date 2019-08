Nadal na US Open postúpil do osemfinále, čaká ho atraktívny súper

Osemfinále si zahrá aj Andujar.

31. aug 2019 o 22:51 TASR

NEW YORK. Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V sobotňajšom stretnutí 3. kola zvíťazil druhý nasadený hráč nad Chungom Hyeonom z Kórejskej republiky v troch setoch 6:3, 6:4 a 6:2.

Trojnásobný víťaz podujatia sa v najbližšom zápase stretne s lepším z dvojice Marin Čilič - John Isner.

US Open - muži - dvojhra - 3. kolo:

Pablo Andujar (Šp.) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 6:3, 6:2

Rafael Nadal (2-Šp.) - Hyeon Chung (Kór. rep.) 6:3, 6:4, 6:2