Osaková nedala šancu Gauffovej, po zápase však ukázala veľké srdce

Japonka na US Open obhajuje titul.

1. sep 2019 o 8:24 SITA

BRATISLAVA. Japonskej tenistke Naomi Osakovej zatiaľ svedčí pozícia nasadenej jednotky a obhajkyne titulu na US Open.

V 3. kole si poradila s 15-ročnou americkou kométou Coco Gauffovou 6:3, 6:0 a sériu víťazných stretnutí v New Yorku predĺžila na desať.

Keďže Osaková je aj šampiónka Australian Open 2019, na grandslamových podujatiach s tvrdým povrchom neprehrala už 17 zápasov za sebou.

Osaková vyzdvihla aj prácu Gauffovej tímu

Pod svetlami najväčšieho Štadióna Arthura Ashea to bola jednoznačná záležitosť 21-ročnej hráčky s japonskými aj haitskými koreňmi. Na esá to bolo 5-2 a na víťazné údery celkovo 24-8. Víťazka využila 6 zo 7 brejkbalov.

Pätnásťročná Gauffová (140. v rebríčku WTA) sa v júli vo Wimbledone ako najmladšia kvalifikantka v tzv. otvorenej ére tenisu dostala až do osemfinále.

Na americkom "harde" jej organizátori venovali voľnú kartu, zvládla úvodné dve vystúpenia, ale v 3. kole jej proti ostrieľanejšej Osakovej nepomohla ani priazeň amerického publika.

"Nikdy predtým som neobhajovala také veľké víťazstvo, a tak sa snažím odovzdať to najlepšie. Som tu aj preto, aby som si to užívala. Snažila som sa unášať prúdom. Myslím si, že v tomto zápase sme sa bavili obe. Nočné súboje v New Yorku majú svoju zvláštnu atmosféru," uviedla Naomi Osaková na tlačovej konferencii po zápase, cituje ho aj portál Ženskej tenisovej asociácie (WTA).

Po zápase ukázala Osaková aj svoj ľudský rozmer a veľké srdce. Prišla za súperkou, ktorú predtým herne prevalcovala a vyzvala ju, aby sa pridala na spoločný rozhovor. Gauffová len ťažko premáhala slzy, ale nakoniec súhlasila.

"Najprv som povedala nie, lebo som si bola istá, že celý čas preplačem. Ona ma však povzbudila, bola úžasná a veľmi milá. Ďakujem jej za to. Tento zápas mi dá do ďalšej kariéry veľmi veľa," skonštatovala Gauffová v rozhovore s bývalou skvelou hráčkou Mary Joe Fernandezovou.

Japonka urobila ešte jeden nečakaný ústretový krok. Zašla za podporným tímom Coco Gauffovej do jej lóže a vyjadrila im svoju podporu a obdiv. "Videla som vás tvrdo trénovať a môžem vám povedať, že vychovávate skvelú hráčku. Je úžasné, čo dokazujete," vyhlásila Osaková.

Budúcnosť tenisu je v dobrých rukách

Na tento nezvyčajný moment súhlasne zareagovali aj viaceré športové legendy. "Bolo to skvelé od Coco Gauffovej aj Naomi Osakovej. Ony dve predstavujú budúcnosť tenisu," vyjadrila sa Martina Navrátilová na twitteri.

“ Coco Gauffová už teraz vie, čo má urobiť, aby sa jedného dňa stala jednotkou. Sme svedkami úsvitu novej éry ženského tenisu. „ Billie Jean Kingová

Pridala sa aj ďalšia bývalá svetová jednotka Billie Jean Kingová. "Gratulujem Naomi Osakovej, ktorá ukázala veľkosť na kurte aj mimo neho. Coco Gauffová už teraz vie, čo má urobiť, aby sa jedného dňa stala jednotkou. Sme svedkami úsvitu novej éry ženského tenisu."

Pridala sa aj basketbalová legenda Kobe Bryant, pozorný fanúšik tohtoročného US Open. "Výborný zápas Naomi a Coco. Budúcnosť tenisu je v dobrých rukách."

Bokom nezostala ani skvelá lyžiarka Lindsey Vonnová, ktorá len nedávno odišla do športového dôchodku. "O tomto by to celé malo byť. Naomi a Coco, ste trieda!"