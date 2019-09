Neapol zmazal trojgólové manko Juventusu za pätnásť minút, napokon si duel prehral sám

Úradujúci majster má na konte plný počet bodov.

1. sep 2019 o 10:02 TASR

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=357109027

TURÍN. Futbalistom SSC Neapol ani heroický výkon a zmazanie trojgólového manka v sobotňajšom šlágri 2. kola Serie A na pôde Juventusu nestačilo na bodový zisk.

Po víťazstve 4:3 nad vicešampiónom má úradujúci majster z Turína na konte plný počet bodov.

Juventus v zostave bez zraneného kapitána Giorgia Chielliniho inkasovala v priebehu 15-tich minút druhého polčasu tri góly a dovolila Neapolu zdramatizovať jednoznačne sa vyvíjajúci priebeh duelu.

V nadstavenom čase však priamy kop striedajúceho Paula Dybalu nepodareným odkopom do vlastnej siete poslal jeden z najlepšie hodnotených obrancov súčasnosti Kalidou Koulibaly.

Senegalský reprezentant neodohral vydarený zápas, keď cez neho pri druhom góle poľahky prešiel Gonzalo Higuain. Práve 31-ročný Argentínčan si počas leta vybojoval miesto v kádri Juventusu a v sobotu nastúpil v základnej zostave aj napriek špekuláciám o zmene pôsobiska.

"Bol to zápas ako na hojdačke. Veľmi rýchlo sme stratili kontrolu nad duelom, no aj napriek premárneniu náskoku sme nakoniec šťastne získali plný počet bodov. Je to nesmierne dôležitá výhra. Máme však čo zlepšovať. Dnes sme si všetci siahli na dno síl a sme odmenení tromi bodmi," uviedol po zápase Higuain.

Kritiku za predvedený výkon najmä v druhom polčase si vypočul Matthijs de Ligt, ktorý v zostave nahradil zraneného Chielliniho. Dvadsaťročný holandský obranca počas duelu nepôsobil pozične dobre a bol pri viacerých zaváhaniach domácej obrany vrátane inkasovaných gólov.

Súvisiaci článok Špalkova Brescia nestačila na Miláno, Ronaldo skóroval Čítajte

Najmä pri druhom presnom zásahu Hirvinga Lozana, keď z nepochopiteľných dôvodov pri návrate do šestnástky prestal šprintovať a Lozano bez problémov zakončil presnú prihrávku Piotra Zielinskeho.

Naopak, úspešnú ligovú premiéru absolvovala letná akvizícia Juventusu Brazílčan Danilo. Ten v 15. minúte nahradil zraneného Mattia de Sciglia a ihneď po príchode zaznamenal úvodný presný zásah duelu.

"Tvrdo pracujem, aby som tímu čo najskôr mohol pomôcť. Stále máme čo zlepšovať, bolo to vidieť aj dnes. Pri mojom góle sa všetko zbehlo rýchlo. Len sa ku mne zrazu dostala lopta a bez rozmýšľania som zakončil," dodal 28-ročný brazílsky reprezentant.