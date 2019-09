Liverpool ešte nestratil ani bod ale dokonalý nie je, Mane sa nahneval na Salaha

Na pôde Burnley zvíťazili 3:0.

1. sep 2019 o 11:46 TASR

BURNLEY. FC Liverpool je po úvodných štyroch kolách Premier League jediným mužstvom, ktoré v doterajšom priebehu najvyššej anglickej súťaže nestratilo bod.

Liverpool potvrdil formu sobotňajšou výhrou na pôde Burnley 3:0.

Zápas okrem víťazstva poznačil aj hnev Sadia Maneho na Mohameda Salaha.

Jürgen Klopp musel Maneho v 85. minúte duelu vystriedať po tom, ako senegalský útočník nezniesol "sebeckosť" Salaha pri zakončení o pár momentov skôr.

"Bola to situácia, z ktorej Sadio naozaj nemal radosť. Bol prekvapený zo Salahovho riešenia situácie a nevedel svoje emócie udržať na uzde. Je to úplne v poriadku. Môžem vás však ubezpečiť, že si to vyriešime v šatni a všetko bude v poriadku," dodal po zápase Klopp.

Po úvodnom vlastnom góle Chrisa Wooda sa práve Mane ešte v prvom polčase postaral o druhý presný zásah súboja. Konečné skóre stanovil desať minút pred koncom duelu Roberto Firmino.

Zverenci Kloppa sa v 5. kole predstavia v sobotu 14. septembra doma proti Newcastlu United, v bránke ktorého by nemal chýbať Martin Dúbravka. Burnley nastúpi na pôde Brightonu.