Hapal mal na zraze len osem hráčov: Verím, že Chorvátov zvládneme

Pekarík sa zotavuje zo zranenia.

1. sep 2019 o 17:43 TASR

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal počas tlačovej konferencie pred kvalifikačnými zápasmi o postup na ME 2020 s Chorvátskom a Maďarskom.(Zdroj: Dano Veselský TASR)

ŠAMORÍN. Necelá desiatka futbalistov sa hlásila v nedeľu na reprezentačnom zraze v Šamoríne trénerovi Slovenska Pavlovi Hapalovi.

Jeho tím sa v septembrovom kvalifikačnom dvojzápase EURO 2020 stretne v piatok 6. septembra v Trnave s Chorvátmi (20.45 h), o ďalšie tri dni potom v Budapešti s Maďarmi (20.45 h).

Keďže mnohí hráči z 25-člennej nominácie si ešte plnili klubové povinnosti, v Šamoríne sa v stanovenom termíne hlásila len osmička: Marek Hamšík, Lukáš Haraslín, Stanislav Lobotka, László Bénes, Matúš Kozáčik, Marek Rodák, Róbert Boženík a Michal Ďuriš.

Pekarík by sa mal šetriť

Ostatní sa budú k mužstvu pripájať priebežne, aj vrátane nedele.

"Je mi ľúto, že pricestovalo prakticky len osem hráčov. Takto to ale vyšlo. Tí, ktorí prišli, sú v poriadku. Verím, že v dobrom stave prídu aj všetci ostatní," povedal na nedeľnej tlačovej konferencii reprezentačný kouč.

Pre zranenie lýtka v klube nehráva skúsený pravý obranca Peter Pekarík z Herthy Berlín, ktorý však vo výbere nechýba. K tímu sa pripojí tiež neskôr, keďže mal v nedeľu zápas za B-tím bundesligistu.

Päťdesiatročný lodivod SR je na túto situáciu pripravený: "Peter Pekarík ešte odohrá celé majstrovské stretnutie za B-tím. On chcel hrať celý zápas, ja som ho požiadal, aby bol opatrný, myslím si, že takých 70 minút by stačilo.

V prípade jeho absencie máme možnosti. Máme to už vyskúšané aj z 21-ky. Sú tam k dispozícii Šatka či Valjent. Ak to bude nutné, zareagujeme. Ale Pekarík už aj v minulosti dokázal, že sa vie stopercentne pripraviť, aj keď sa dostal do zdravotných problémov."

Chorváti sa doma vytrápili

V útoku sú k dispozícii Michal Ďuriš z Famagusty, Róbert Boženík zo Žiliny a Pavol Šafranko zo Sepsi OSK. "Ďuriš môže hrať aj na krídle. Máme teda viac možností, preto nechýba v nominácii," ozrejmil Hapal.

O dôležitosti súboja s vicemajstrami sveta v Trnave niet pochýb. Hoci po MS v Rusku už nemajú také veľké výsledky, ich káder je nabitý hviezdami. "Vytrápili sa v domácich zápasoch. V Maďarsku odohrali dobrý zápas, ale nie k ich konečnej radosti.

Oni sú však schopní podať vždy dobrý výkon. My sa ale sústredíme na seba. Verím, že s podporou našich fanúšikov sme schopní ich poraziť. A dúfam, že v septembri dokážeme zvíťaziť v oboch zápasoch," uviedol na margo najbližšieho súpera tréner SR.

Slováci majú v kvalifikačnej skupine po troch zápasoch na konte šesť bodov, doma zdolali Maďarsko 2:0, na pôde Walesu prehrali 0:1 a v Azerbajdžane zvíťazili vysoko 5:1. Maďarsko je líder tabuľky s 9 bodmi, odohralo však o zápas viac. Chorvátsko je tretie, má rovnako ako SR 6 bodov.

Nominácia SR: Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava)

Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava) Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Denis Vavro (Lazio Rím), Dávid Hancko (Sparta Praha), Róbert Mazáň (CD Tenerife), Martin Valjent (RCD Mallorca)

Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Denis Vavro (Lazio Rím), Dávid Hancko (Sparta Praha), Róbert Mazáň (CD Tenerife), Martin Valjent (RCD Mallorca) Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk)

Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk) Útočníci: Pavol Šafranko (Sepsi OSK), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta) Náhradníci: Obrancovia: Kristián Koštrna (DAC Dunajská Streda), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Branislav Sluka (MŠK Žilina)

Kristián Koštrna (DAC Dunajská Streda), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Branislav Sluka (MŠK Žilina) Stredopoliari: Miroslav Stoch (PAOK Solún), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov), Erik Pačinda (Korona Kielce), Jakub Považanec (FK Jablonec), Nikolas Špalek (Brescia Calcio)

Miroslav Stoch (PAOK Solún), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov), Erik Pačinda (Korona Kielce), Jakub Považanec (FK Jablonec), Nikolas Špalek (Brescia Calcio) Útočníci: Róbert Pich (Slask Vroclav), Samuel Mráz (FC Empoli)

Program E-skupiny:

Piatok 6. septembra: SLOVENSKO - Chorvátsko (20.45), Wales - Azerbajdžan (20.45)

- Chorvátsko (20.45), Wales - Azerbajdžan (20.45) Pondelok 9. septembra: Azerbajdžan - Chorvátsko (18.00), Maďarsko - SLOVENSKO (20.45)

Azerbajdžan - Chorvátsko (18.00), Maďarsko - (20.45) Štvrtok 10. októbra: Chorvátsko - Maďarsko (20.45), SLOVENSKO - Wales (20.45)

Chorvátsko - Maďarsko (20.45), - Wales (20.45) Nedeľa 13. októbra: Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45)

Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45) Sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45)

Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - (20.45) Utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)

Tabuľka E-skupiny: