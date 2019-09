Hamšík sa chystal na Chorvátov. V Podbrezovej a na bicykli

Modriča loviť nebudem. Jeho dres už mám, tvrdí Hamšík

1. sep 2019 o 18:22 Pavol Spál

Marek Hamšík počas príchodu na tlačovú konferenciu slovenskej futbalovej reprezentácie pred kvalifikačnými zápasmi o postup na ME 2020 s Chorvátskom a Maďarskom.(Zdroj: Dano Veselský TASR)

Futbalistov Slovenska čaká v piatok kvalifikačný zápas o postup na majstrovstvá Európy 2020.

V Trnave privítajú úradujúcich vicemajstrov sveta z Chorvátska. „Majú obrovské hviezdy a nabitý tím,“ hovorí kapitán slovenskej reprezentácie MAREK HAMŠÍK.

V čínskom klube Ta-lien I-fang pôsobíte viac ako pol roka. Už ste sa tam aklimatizovali?

Áno. Cítim, že sa to zlepšilo. Je to dobré. Na život som si zvykol. Už viem, kde, čo a ako funguje. Ale nemôžem povedať, že by som sa tam cítil ako doma, ani ako v Taliansku.

Koľko čínskych slov už viete?

Tri. Viac sa ich učiť ani nechystám.

Ktoré to sú?