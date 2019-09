Hrončeková sa rozlúčila na vrchole, Palgutová drží palce Ruskám

Slovenky splnili cieľ.

2. sep 2019 o 0:03 TASR

BRATISLAVA. Slovenské volejbalové reprezentantky splnili cieľ, ktorý si dali pred začiatkom domáceho európskeho šampionátu.

Po prvý raz v histórii postúpili do vyraďovacej fázy a hoci v nej hneď podľahli Taliankam, budú na ME spomínať do konca kariéry.

Najmä pre divácku podporu, ktorá im na tele vyvolávala zimomriavky.

Bodka najskúsenejšej hráčky

Hlboké spomienky zanechá aj vo Veronike Hrončekovej, pre ktorú bol nedeľňajší osemfinálový zápas s Talianskom (0:3) posledný v reprezentačnom drese.

Hrončekovej rozhodnutie prišlo prekvapujúco, ale zrelo v nej už dlhšie.

"Nejakú dobu som nad tým premýšľala, povedala som si, že domáci šampionát by bola pekná bodka. Veľa som si nezahrala, ale som rada, že mi dal tréner šancu v tomto poslednom zápase," uviedla 29-ročná blokárka.

Hrončeková bola najskúsenejšia hráčka v kádri Marca Fenoglia. Na konte mala ako jediná dve účasti na ME z rokov 2007 a 2009.

"Tieto ME v Bratislave boli jednoznačne môj vrchol. Prvé ME som pozorovala z lavičky, druhé som si užila na ihrisku, ale predsa len som nemala dostatočné skúsenosti, aby som si povedala, že som si ich dostatočne užila.

Tento šampionát bol neskutočný a budem ho ešte dlho spracovávať. Podpora ľudí, rodiny, priateľov, toto si zapamätám do konca života," dodala Hrončeková.

Ako keby neboli na Slovensku

Spokojná s celkovým vystúpením bola aj univerzálka Karin Palgutová.

"Myslím si, že sme uhrali pekný výsledok. Osemfinále bol náš cieľ a všetko ostatné bolo už navyše," uviedla jedna z opôr slovenského tímu.

Palgutová si rovnako ako jej spoluhráčky najviac užívali atmosféru na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu, ktorá bola v každom zápase skvelá. Pred začiatkom ME pritom boli slovenské reprezentantky v neistote, nevedeli, čo môžu očakávať:

"Je to úžasné, ja som sa chvíľami ani necítila ako na Slovensku. Tie zimomriavky pri hymne boli neskutočné. To ako nás povzbudzovali ľudia, to bolo fantastické, bez toho by sme asi nepostúpili až do osemfinále."

Prínos do budúcnosti

Pred začiatkom ME si prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič želal, aby sa prostredníctvom šampionátu dostal volejbal čo najviac pod kožu fanúšikom.

"Myslím si, že sa to podarilo. Prišlo veľa ľudí, ale aj pri televízoroch ich bolo veľa. Ja verím, že sa to zapáčilo najmä deťom, verím, že budeme mať z čoho čerpať v budúcnosti," myslí si Palgutová.

Slovenská reprezentantka bude sledovať aj zvyšný priebeh šampionátu, na otázku, či bude držať palce premožiteľkám Slovenska v osemfinále, povedala: "Možno to dotiahnu až do finále, ale nechcem, aby to vyhrali. Palce držím asi Ruskám, ktoré nás zdolali v skupine."