Djokovič predčasne končí na US Open, skrečoval zápas proti Wawrinkovi

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič neobháji titul na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej jednotky skrečoval osemfinálový zápas proti Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi za stavu 4:6, 5:7, 1:2 v treťom sete pre problémy s ľavým ramenom.

Napriek prehre zostane lídrom svetového rebríčka ATP. Wawrinka, newyorský šampión z roku 2016, sa vo štvrťfinále stretne s piatym nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom.