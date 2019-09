Kužmovej úspech je náplasť pre slovenský tenis, vraví Moška

NEW YORK. Slovenský tenis bude mať na záverečnom grandslame sezóny US Open svoje zastúpenie aj v druhom týždni.

Postarala sa o to Viktória Kužmová, ktorá po boku Bielorusky Aleksandry Sasnovičovej postúpila do štvrťfinále ženskej štvorhry. Podľa generálneho sekretára Slovenského tenisového zväzu Igora Mošku z nej môže vyrásť výborná deblistka.

"Viki pred štyrmi rokmi vyhrala na US Open juniorskú štvorhru a v tejto sezóne dosahuje na turnajoch skvelé výsledky s rôznymi partnerkami. Získala tituly na podujatiach WTA v Prahe i Bukurešti a teraz je prvýkrát v kariére v grandslamovom štvrťfinále.