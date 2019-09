Balea v Reale nechceli. Teraz tímu zachránil aspoň bod proti Villarrealu

Zidane skúša nový herný systém.

2. sep 2019 o 11:12 TASR

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=357237927

MADRID. Futbalisti Realu Madrid nezažívajú ideálny vstup do sezóny. Od návratu Zinedinea Zidanea v závere minulého ročníka mali fanúšikovia veľké očakávania, tie vystupňoval letný príchod Edena Hazarda z FC Chelsea.

Belgický reprezentant sa však pred začiatkom La Ligy zranil a "biely balet" sa prezentuje nepresvedčivými výsledkami. Najnovšie zaváhal vo Villarreale, ktorý v ročníku 2018/2019 hral o záchranu.

Zidaneovi zverenci pritom neboli ďaleko od blamáže, keď dvakrát zaostávali. Hrdinom Madridčanov sa stal Gareth Bale.

Walesan, ktorý bol v lete na odpis, dvakrát vyrovnal. Svoj výkon napokon mierne zatienil vylúčením v nadstavenom čase zápasu, na konečné skóre to už však nemalo vplyv.

"Samozrejme, jeho góly ma tešia, teraz treba myslieť na odpočinok. To sa ho však netýka, keďže ho čaká reprezentácia," citoval Zidanea portál The National.

Napriek nepriaznivému výsledku, francúzsky kouč hľadal pozitíva. "Vo futbale sa stávajú chyby. Dôležité bolo, že sme správne reagovali. Keď dvakrát inkasujete, je dôležité vrátiť sa do zápasu, nám sa to podarilo a to je pozitívne."

Real Madrid nastúpil netradične s dvoma útočníkmi. Po boku Karima Benzemu sa predstavila posila Luka Jovič. Podľa Zidanea nešlo o náhodu.

"Plán bol jasný. Vedeli sme, že majú problémy v strede obrany, preto sme chceli zvýšiť tlak. Žiaľ Luka ani Karim sa nedokázali presadiť. V budúcnosti však môže využiť aj tento systém, pretože obaja sú skvelí útočníci," povedal na oficiálnom webe Realu Zidane.