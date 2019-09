Djokoviča odprevádzal z kurtu piskot divákov. Nedávam im to za vinu, vraví

Srb musel kvôli zraneniu odstúpiť zo zápasu.

2. sep 2019 o 11:21 TASR

Novak Djokovič počas zápasu so Stanom Wawrinkom na US Open 2019.(Zdroj: TASR)

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič neobháji titul na turnaji US Open. Šancu na zisk tretieho grandslamu v sezóne mu zobralo zranenie ľavého ramena, pre ktoré musel skrečovať osemfinálový zápas so Švajčiarom Stanom Wawrinkom za stavu 4:6, 5:7, 1:2 v treťom sete.

Lídra svetového rebríčka a najvyššie nasadeného hráča turnaja vyprevadili z kurtu piskot a bučanie divákov.

Djokovič chcel vo Flushing Meadows obhájiť vlaňajšie víťazstvo, čím by dosiahol na svoj 17. grandslamový titul a opäť by sa tak priblížil ku dvojici Roger Federer (20 titulov) a Rafael Nadal (18).

Djokovič nepozerá na koniec kariéry

"Nie je žiadne tajomstvo, že chcem získať čo najviac grandslamov a pokoriť Rogerov rekord. Je to ešte dlhá cesta, ale verím, že budem môcť hrať ešte niekoľko rokov.

To aj plánujem a zatiaľ sa nepozerám na koniec kariéry, takže je to otázka toho, aby som udržal v dobrej forme moje telo a myseľ a aby som podával dobré výkony na týchto veľkých podujatiach, ktoré sú v našom športe najpodstatnejšie," povedal.

Vo Flushing Meadows mu to však nevyšlo. Ľavé rameno ho trápilo niekoľko týždňov, už v zápase 2. kola s Argentínčanom Juanom Ignaciom Londerom potreboval trikrát ošetrenie a počas osemfinálového duelu bola bolesť už neznesiteľná.

"Je to veľmi frustrujúce. Veľmi ma mrzí, že som musel odstúpiť. Niektoré dni bola bolesť väčšia, niekedy menšia. Bral som rôzne prípravky na utíšenie bolesti. Niekedy mi pomohli, inokedy nie. Poznáte to, keď už viac nemôžete odohrať loptičku," citoval ho portál BBC.

Warinku správanie divákov zaskočilo

"Mrzí ma to najmä kvôli divákom, prišli, aby videli celý zápas, no to sa nestalo," povedal Djokovič, ktorého po skreči vyprevadil z kurtu hlasný piskot a bučanie divákov. Ich reakciu po zápase nechcel veľmi rozoberať.

"Veľa ľudí ani nevedelo, čo sa deje, takže im to nemôžem dávať za vinu. Snažím sa rešpektovať ostatných a dúfam, že aj oni môžu rešpektovať mňa a moje rozhodnutia."

Wawrinku správanie divákov poriadne zaskočilo. "Je to úžasný šampión," vyjadril sa o svojom súperovi. "Musel odstúpiť a nebolo preňho najlepšie, že musel opustiť kurt v takej atmosfére."

Tridsaťštyriročný trojnásobný grandslamový víťaz v zápase dominoval a aj vo štvrťfinále proti Daniilovi Medvedevovi by chcel zopakovať podobný výkon.

Vyhral dva zo štyroch

"Mrzí ma, že sa zápas skončil takto, no pre mňa je najdôležitejšie, že som hral dobre a dobre som sa na kurte hýbal. Čím ďalej pokračoval zápas, tým lepšie som hral. Cítil som sa výborne," pochvaľoval si Wawrinka, ktorý zaznamenal tretie víťazstvo nad Djokovičom na grandslamoch, predtým sa mu to podarilo v roku 2016 práve vo Flushing Meadows.

Jeho súpera teraz čaká rehabilitácia a verí, že sa na kurty vráti v jesennej časti sezóny.

"Ešte nás čaká veľa veľkých turnajov. Z pohľadu rebríčka musím obhajovať množstvo bodov a chcem si udržať post svetovej jednotky. Historicky sa mi v posledných mesiacoch roka darí," uviedol Djokovič, ktorý napriek koncu na US Open zhodnotil svoju grandslamovú sezónu pozitívne. ä

"Vyhral som v nej dva turnaje zo štyroch a bol som v semifinále na Roland Garros. Takže som mal dobrú grandslamovú sezónu, nemôžem sa sťažovať."