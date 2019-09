Hneď v úvodnom zápase KHL padol kuriózny gól. Trénujem to, priznal strelec

Čudinov prekvapil ďalšieho brankára.

2. sep 2019 o 16:18 SITA

MOSKVA. Ruský hokejový obranca Maxim Čudinov v nedeľu potvrdil povesť obávaného kanoniera z veľkých vzdialeností.

V úvodnom zápase sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) bek Avangardu Omsk zaskočil brankára obhajcu Gagarinovho pohára CSKA Moskva.

Delovkou z vlastného obranného pásma prekonal švédskeho gólmana Larsa Johanssona a dosiahol víťazný zásah svojho tímu.

Avangard jeho zásluhou získal náskok 2:1 a u súpera napokon triumfoval 3:1.

Tréner Avangardu: Je to niečo neskutočné

Zaujímavosťou je, že Čudinov sa podobnými kúskami prezentuje pravidelne. Ako upozornil portál championat.com, ruský bek z ostatných štyroch presných zásahov v KHL dosiahol až tri z vlastného obranného pásma.

V závere minulej sezóny v play off niečo podobné vyviedol hneď dvakrát do siete Barysu Astana.

"Za svoju trénerskú kariéru som už videl niekoľko gólov z vlastnej modrej čiary. Keď to však opakuje ten istý hráč, je to niečo neskutočné. Možno sa Čudinov stane najlepším strelcom bez vstupu do útočnej tretiny," zažartoval spokojný kouč Avangardu Bob Hartley.

Čudinov spoluhráč: Prekonal by aj Cháru

Čudinov k svojmu nevšednému kúsku podľa oficiálneho webu KHL poznamenal: "Už som pár podobných gólov dal, takže to skúšam zas a znova. Musím sa priznať, že to trénujem, nejde len o náhodu. Ak počas zápasu z takej situácie gól nedám, puk sa môže odraziť k spoluhráčovi a máme šancu na gól."

Exportný gól Čudinova nadchol aj jeho spoluhráča Codyho Fransona.

"Podobné zásahy dodajú mužstvu mnoho energie. Ja niečo také neskúšam ani na tréningu, je to jeho parketa. Dovolím si tvrdiť, že v prípade streleckej súťaže medzi Čudinovom a Zdenom Chárom by vyhral 'Čudi'. Jeho strely sú pre súpera veľkou hrozbou," myslí si kanadský obranca, ktorý do Avangardu prišiel v lete 2018.