Osaková titul na US Open neobháji, svetová jednotka nezískala v osemfinále ani set

Bencicová hrala skvelo.

2. sep 2019 o 19:54 SITA

NEW YORK. Záverečný grandslamový tenisový turnaj sezóny US Open v New Yorku v rozpätí necelých 24 hodín prišiel o obe svetové jednotky a zároveň obhajcov titulov vo dvojhre.

Súvisiaci článok Američanka hrá životný turnaj. Jej rodičia chcú, aby si našla normálnu prácu Čítajte

Po Srbovi Novakovi Djokovičovi sa v osemfinálovej fáze turnaja nečakane porúčala aj Japonka Naomi Osaková. Svetová aj turnajová jednotka prehrala so skvelo hrajúcou Belindou Bencicovou za 86 minút 5:7, 4:6.

Švajčiarka, ktorá má slovenských rodičov, postúpila do štvrťfinále na US Open po piatich rokoch. Zároveň je to jej maximum z turnajov tzv. veľkej štvorky.

Pondelňajší program na US Open zatiaľ výrazne ovplyvňuje dážď. Preto sa hrá iba na dvoch najväčších štadiónoch so zaťahovacou strechou.

US Open 2019 - osemfinále, ženy

Belinda Bencicová (Švaj.-13) - Naomi Osaková (Jap.-1) 7:5, 6:4