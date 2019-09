Taliansko má po 42 rokoch ďalšieho štvrťfinalistu US Open, Zverev nečakane vypadol

Berrettini si poradil s Rublevom.

2. sep 2019 o 23:11 (aktualizované 2. sep 2019 o 23:29) TASR

NEW YORK. Taliansky tenista Matteo Berrettini sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V pondelňajšom osemfinálovom súboji si v pozícii nasadenej dvadsaťštvorky poradil s Rusom Andrejom Rubľovom v troch setoch 6:1, 6:4 a 7:6 (6) a prvýkrát v kariére postúpil medzi elitnú osmičku na niektorom z podujatí veľkej štvorky.

Berrettini sa stal iba druhým Talianom, ktorý si zahrá štvrťfinále dvojhry na US Open. Pred 42 rokmi sa to podarilo Corradovi Barazzuttimu.

Naopak, s turnajom sa lúči Nemec Alexander Zverev. Nasadená šestka podľahla Argentínčanovi Diego Schwartzmanovi v štyroch setoch 6:3, 2:6, 4:6, 3:6.

US Open 2019 - osemfinále, muži

Matteo Berrettini (24-Tal.) - Andrej Rubľov (Rus.) 6:1, 6:4, 7:6 (6)

Diego Schwartzman (20-Arg.) - Alexander Zverev (6-Nem.) 3:6, 6:2, 6:4, 6:3