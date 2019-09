Šampionát v Bratislave predčil očakávania, budúcnosť Fenoglia je nejasná

Prezident federácie hodnotí volejbalovú udalosť roka.

3. sep 2019 o 7:55 TASR

BRATISLAVA. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) Martin Kraščenič mal pred začiatkom európskeho šampionátu v Bratislave niekoľko želaní. Tým najhlavnejším bola dobrá organizácia podčiarknutá športových úspechom.

Keďže slovenské reprezentantky sa na ME po prvý raz dostali do vyraďovacej fázy, toto želanie sa podarilo naplniť. Ešte viac však Kraščeniča teší organizačný úspech a divácka podpora na zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

Slovákom po celý čas trvania D-skupiny vyjadrovali uznanie aj predstavitelia Konfederácie európskeho volejbalu (CEV), čo šéfa slovenského volejbalu zaviazalo aj do budúcnosti a dodalo mu chuť zorganizovať ďalšie veľké projekty.

Siedmy hráč

Kraščenič mal dobré pocity už od prvého zápasu, v ktorom Slovenky zdolali Španielsko 3:0. Neskôr zdolali rovnakým pomerom aj Švajčiarsko, s Bieloruskom otočili nepriaznivý stav z 0:2 na 3:2.

V ďalších zápasoch však už boli lepšie ich súperky. S Nemeckom prehrali 1:3, s Ruskami 0:3 a rovnako 0:3 nestačili v osemfinále na Talianky. Napokon z toho bude celkové 12. miesto.

"Moje pocity postupne gradovali od prvého zápasu a vygradovali zápasom proti Taliansku, v ktorom sme odohrali najlepšie stretnutie. A nemám samozrejme na mysli výsledok, ale celkové vystúpenie tímu.

Herný prejav, vizuálny prejav tímu a celkovú atmosféru. Diváci boli siedmy hráč tímu, takže boli jeho súčasťou. Musím sa opakovať a poďakovať im za neskutočnú pomoc. Ale to bol náš úmysel," uviedol Kraščenič pre TASR.

O podpore divákov sa hovorilo takmer po každom zápase, najmä slovenské reprezentantky si ich podporu veľmi užívali. Jedným z cieľov SVF však bolo dostať im volejbal "pod kožu". Podľa Kraščeniča sa to podarilo:

"Divákov a najmä rodiny sme na zápasy pritiahli. Ponúkli sme im kultivovanú zábavu, okrem športu sa mohli nabažiť rôznej šou aj cez prestávky. Myslím si, že týmto sme uspokojili úplne všetkých."

Neplánovaná eufória

Organizačný výbor teraz čaká celkové vyhodnocovanie šampionátu, bude počítať zisky, straty a ďalšie iné náležitosti, no prvé pocity prezident SVF i organizačného výboru prezradil:

"Mieša sa vo mne veľmi veľa pocitov. Na Slovensku sme niečo podobné na volejbale ešte nezažili, až takýto úspech ani nebol možný naplánovať. Museli sme zladiť veľmi veľa vecí, koordinovať zahraničné firmy, vysielateľov a podobne.

Mali sme však veľmi dobrú spoluprácu s každým, vďaka médiám sme rozpútali volejbalovú vlnu. Nechcem povedať hystériu, ale takú prirodzenú eufóriu, ktorá tu zavládla. Dokonca aj nešportovci nám posielajú uznanlivé odkazy, maily, komentujú na sociálnych sieťach. Máme naozaj veľmi pozitívne ohlasy."

S veľkými podujatiami chcú pokračovať

Slovenský volejbal vďaka domácemu šampionátu nazbieral skúsenosti a v budúcnosti sa pokúsi o ďalšie väčšie projekty. "Tieto ME boli štartovací bod. Stálo to veľa energie, času a peňazí, ale nemôžeme zaspať na vavrínoch.

Chceme na Slovensko priniesť ďalšie projekty, veľké turnaje európskeho charakteru ako Európska liga, ktorá by mala byť posunutá na vyššiu úroveň, než na akú sme boli zvyknutí.

Chceli by sme požiadať o usporiadanie Vyzývacieho pohára, ktorý by nás mohol posunúť aj vo svetovom renkingu a chceli by sme sa uchádzať aj o podujatia v juniorských kategóriách. Takže ideme pracovať ďalej. Chceme tieto ME predať čo najlepšie, nemyslím cez peniaze, ale v rámci rozvoja a pozitívneho vnímania," doplnil Kraščenič.

Tréner mal zmluvu len do konca šampionátu

Po skončení ME však musia na zväze riešiť aj závažné otázky. Jednou z nich je Marco Fenoglio. Tréner slovenského národného tímu žien totiž po skončení šampionátu odletel domov a jeho budúcnosť je zatiaľ nejasná.

"Môj osobný záujem je, aby pokračoval, pretože v tíme fungovala chémia a mal pevnú ruku. Nemáme mu čo vyčítať, z dievčat vyžmýkal absolútne maximum. Marco mal však zmluvu do skončenia ME, takto sme to nastavili.

Jeho prácu sledovali počas dvoch rokov naši odborníci, toto všetko sa bude zohľadňovať, no v prvom rade si s ním musíme sadnúť a potom rozhodne naša odborná rada. V tejto chvíli na to neviem odpovedať, naša komisia bude zvažovať všetky aspekty," odpovedal Kraščenič na otázku o budúcnosti charizmatického Taliana na slovenskej lavičke.